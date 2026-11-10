Black Friday i Cyber Monday zwiększają zapotrzebowanie na pracowników w handlu, e-commerce i logistyce. W ofertach dla magazynów, centrów dystrybucyjnych i firm kurierskich miesięczne wynagrodzenie przy pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 5 800 – 7 000 zł brutto, a w części ofert przy większej liczbie godzin sięga ok. 11 000 zł brutto.

Sezonowe zatrudnienie obejmuje zwykle okres od początku listopada do końca grudnia, choć zapotrzebowanie może utrzymać się także w styczniu ze względu na dostawy, wymiany i zwroty.

Podsumowanie

Kompletowanie zamówień jest wyceniane na 33–38,50 zł brutto za godzinę.

Premie sezonowe wynoszą od kilkuset do 2 500 zł za pracę od 1 listopada do 23 grudnia.

Poszukiwani są m.in. magazynierzy, pakowacze, pracownicy sortowni, kurierzy i osoby obsługujące zwroty.

Większy ruch zakupowy i obsługa zamówień

W 2025 r. ponad 300 sklepów korzystających z platformy AtomStore wygenerowało podczas Black Week, od 28 listopada do 1 grudnia, ponad 45 mln zł wartości zamówień krajowych i zagranicznych. Na rynku polskim średnia wartość koszyka wyniosła 349 zł, o 20 proc. więcej niż rok wcześniej.

Autopay podał, że liczba transakcji w Black Friday 2025 była niemal o 60 proc. wyższa niż średnio w pozostałe piątki listopada. Wzrost ruchu zakupowego przekłada się na pracę przy kompletowaniu, pakowaniu i sortowaniu przesyłek, a także na obsługę klienta, zwrotów, reklamacji oraz kontrolę jakości produktów.

Stawki i dodatki w ofertach sezonowych

Za sortowanie przesyłek pracodawcy oferują około 32–34 zł brutto za godzinę, a za pakowanie i proste prace magazynowe od 31,40 zł brutto za godzinę. Magazynierzy i operatorzy wózków widłowych z uprawnieniami UDT mogą otrzymać 37–39 zł brutto za godzinę.

Oferty obejmują też dodatki za pracę w nocy i weekendy, premie frekwencyjne oraz premie zależne od wyników. Wśród wskazanych warunków są dodatki sięgające 20 proc. podstawy wynagrodzenia, 50 zł za każdy weekend w listopadzie i grudniu oraz dodatkowe 5,50 zł brutto za godzinę pracy w porze nocnej.

– Poza stawką godzinową i wysokością wynagrodzenia netto znaczenie ma przede wszystkim liczba dostępnych godzin, możliwość uzyskania premii frekwencyjnych i sezonowych, a także koszty związane z dojazdem czy zakwaterowaniem – mówi Jakub Czechowski, Kierownik Oddziału w Grupie Progres.

Warunki zatrudnienia poza wynagrodzeniem

W ogłoszeniach pojawiają się m.in. bezpłatny transport, obiady za symboliczną złotówkę, zakwaterowanie, pokoje dla par, nagrody za polecenie pracownika oraz przerwy wliczane do czasu pracy. Część pracodawców daje możliwość kontynuowania współpracy po zakończeniu sezonu.

Weryfikacja oferty sezonowej

Jakub Czechowski zwraca uwagę, że przy krótkich kontraktach warto sprawdzić zasady otrzymania premii oraz warunki współpracy.

– Trzeba sprawdzić, czy premia jest gwarantowana, jakie warunki trzeba spełnić, żeby ją otrzymać, oraz ile faktycznie wyniesie wynagrodzenie po uwzględnieniu wszystkich kosztów. Szczególnie ważne jest to w przypadku krótkich kontraktów. Kandydat powinien wiedzieć, na jak długo podpisuje umowę, ile godzin będzie pracował i kiedy otrzyma pieniądze. Warto porównywać całe oferty, a nie tylko stawki godzinowe. Należy też sprawdzić, czy pośrednik działa legalnie – mówi Jakub Czechowski, Kierownik Oddziału w Grupie Progres.