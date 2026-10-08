Przygotowania do Black Friday w e-commerce mogą zaczynać się nawet kilka miesięcy przed promocjami. Firmy analizują wyniki poprzednich sezonów, prognozują popyt, planują współpracę z dostawcami i weryfikują dostępne zasoby.

W IV kwartale 2025 roku InPost obsłużył w Europie 417,6 mln paczek, o 30 proc. więcej niż rok wcześniej. Na Polskę przypadło 220,2 mln przesyłek.

Podsumowanie

Przygotowania do Black Friday obejmują planowanie popytu, zasobów i procesów realizacji zamówień.

InPost obsłużył w Polsce 220,2 mln paczek w IV kwartale 2025 roku.

85 proc. Polaków planowało skorzystać z sezonowych wyprzedaży przed ubiegłorocznym Black Friday – wynika z badania DHL.

92 proc. kupujących oczekuje szybkiej, darmowej dostawy i łatwych zwrotów – podaje DHL w raporcie „2026 E-Commerce Trends Report”.

Większy wolumen w procesie realizacji zamówień

Wzrost liczby przesyłek zwiększa obciążenie operatorów logistycznych oraz sprzedawców kompletujących, zabezpieczających i pakujących zamówienia. Przygotowania obejmują sprawdzenie możliwości magazynowych, organizacji pracy oraz dostępności materiałów potrzebnych do realizacji zamówień.

„Skala ruchu w IV kwartale pokazuje, że przygotowanie do peak season jest wyzwaniem dla całego procesu realizacji zamówień. Przy większym wolumenie każdy etap musi działać sprawnie, dlatego odpowiednio wcześniej warto zidentyfikować miejsca, które mogą ograniczyć przepustowość” – mówi Jarosław Kamiński, Dyrektor Zarządzający RAJA Polska.

Dostawa i zwroty w oczekiwaniach kupujących

Z raportu DHL „2026 E-Commerce Trends Report” wynika, że 92 proc. kupujących oczekuje przede wszystkim szybkiej, darmowej dostawy i łatwych zwrotów. W okresie Black Friday proces realizacji zamówienia obejmuje przyjęcie zamówienia, kompletację, pakowanie i dostawę.

RAJA Polska wskazuje, że przy planowaniu peak season należy uwzględnić nie tylko przewidywany wolumen, lecz także możliwość obsługi krótkotrwałych skoków zapotrzebowania.