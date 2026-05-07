Badanie Mediapanel za kwiecień 2026 odnotowało 29,7 mln użytkowników internetu w Polsce. Średnio dziennie z sieci korzysta 26,8 mln osób, co oznacza blisko 91-procentowy dzienny zasięg wśród wszystkich internautów.

Skala polskiego internetu

Dane Gemius/PBI za kwiecień 2026 pokazują, że internet w Polsce obejmuje 29,7 mln użytkowników. Wynik pochodzi z badania realizowanego metodą Mediapanel – jednoźródłowym pomiarze cross-mediowym obejmującym pasywną konsumpcję internetu, telewizji, radia i outdooru.

Średni dzienny zasięg internetu wyniósł 26,8 mln osób. Oznacza to, że blisko 91 proc. wszystkich polskich internautów łączy się z siecią każdego dnia. Różnica między zasięgiem miesięcznym a dziennym – około 2,9 mln osób – wskazuje na grupę użytkowników nieregularnych, którzy pojawiają się w sieci okazjonalnie, ale nie codziennie.

Badanie rozróżnia także urządzenia: komputery osobiste i laptopy, urządzenia mobilne oraz tablety. Rankingi wydawców, domen i aplikacji internetowych publikowane są w ramach tych trzech kategorii, co pozwala wydawcom i reklamodawcom planować budżety mediowe.

Badanie obejmuje również odtwarzacze audio i wideo – ich wyniki prezentowane są w agregacji do grup mediowych biorących udział w badaniu.

Metodologia badania

Mediapanel łączy dane o strukturze z badania NetTrack Kantar Polska oraz badania Maluchy. Pomiar obejmuje siedem typów mediów: komputery osobiste, telefony, tablety, telewizję w domu, telewizję poza domem, radio oraz outdoor – w ramach 23 wystandaryzowanych wskaźników. Wyniki publikowane są codziennie.

Badanie realizowane jest przez Gemius i Polskie Badania Internetu (PBI) zgodnie z zasadami międzynarodowego kodeksu ICC/ESOMAR. Gemius działa na 16 rynkach europejskich, mierząc oglądalność stron www, aplikacji, treści audio i wideo oraz reklam.