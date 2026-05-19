Rynek reklamy internetowej w kwietniu 2026 odnotował 83,1 mld emisji kreacji reklamowych, ze średnią częstotliwością kontaktu wynoszącą 2910 na użytkownika. Reklamy online dotarły do 87,95% Polaków w wieku od 7 do 75 lat, a najbardziej aktywnym reklamodawcą było Allegro z 4,3 mld kontaktów.

Podsumowanie

• Branża Trade wygenerowała 35,6 mld kontaktów reklamowych online z udziałem w rynku (SoV) na poziomie 42,8%.

• Allegro prowadzi w digitalu z 4,3 mld kontaktów i zasięgiem 80,8% populacji.

• Media Expert dominuje w radio: 2,7 mld kontaktów i 13,1% udziału w wydatkach reklamowych.

• Widoczność kreacji (viewability) wyniosła 58,1% w digitalu, a kreacje wideo osiągnęły 66,7%.

Digital – trzy platformy na podium

Według danych gemiusAdReal za kwiecień 2026, rynek reklamy internetowej wygenerował 83,1 mld emisji kreacji reklamowych. Średnia częstotliwość kontaktu z reklamą na użytkownika wyniosła 2910, a łączny zasięg objął 87,95% populacji Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Średni czas trwania kontaktu z kreacją wyniósł 8,6 sekundy, przy czym kreacje display osiągnęły 9,8 sekundy, a wideo – 6,6 sekundy. Wskaźnik widoczności (viewability rate, zgodny z definicją IAB) dla wszystkich kreacji digital wyniósł 58,1%. Kreacje wideo osiągnęły widoczność na poziomie 66,7%, podczas gdy display – 55,2%.

Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online była branża „Trade” (35,6 mld), której share of voice (SoV) we wszystkich kontaktach reklamowych online wyniósł 42,8%. Na kolejnych miejscach znalazły się branża „Media, books, CD&DVD” (7,8 mld kontaktów, SoV 9,3%) oraz „Clothing and accessories” (4 mld kontaktów, SoV 4,8%).

Top 3 reklamodawców w digitalu: Allegro.pl wygenerowało 4,3 mld kontaktów reklamowych online, docierając do 80,8% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Drugie miejsce zajął Media Expert z 2,9 mld kontaktów i zasięgiem 81,8%. Na trzecim miejscu znalazło się TemuChińska platforma marketplace, która od 2023 roku zdobywa rynek w Polsce dzięki modelowi bardzo niskich cen i bezpośredniej wysyłce z Chin. Działa w modelu „fully managed", gdzie platforma przejmuje pełną kontrolę nad cenami i marketingiem produktów.Pełna definicja w słowniku → z 2,8 mld kontaktów i zasięgiem 79,6%. Zestawienie TOP 10 zamyka Zalando z 0,72 mld kontaktów reklamowych.

Telewizja – Lidl na czele wydatków

W kwietniu w telewizji najbardziej aktywna reklamowo była branża „Trade”, która wygenerowała 14 mld kontaktów reklamowych, docierając do 90,8% populacji. Share of voice branży wyniósł 22,1%, a średni czas kontaktu z reklamą w tradycyjnym odbiorniku – 19,5 sekundy. Na drugim miejscu uplasowała się branża „Pharmaceuticals” (12,5 mld kontaktów, SoV 19,6%, zasięg 90,6%), a podium zamyka branża „Food” (8,5 mld kontaktów, SoV 13,5%, zasięg 90,1%).

Najbardziej aktywnym reklamodawcą telewizyjnym w kwietniu był Lidl z 2,1 mld kontaktów i zasięgiem 85,5%. Drugie miejsce zajął Media Expert (1,6 mld kontaktów, 85,2% zasięgu), a trzecie – Kaufland (1,3 mld kontaktów, 84% zasięgu). Na 10. miejscu znalazła się marka Żabka z 0,7 mld kontaktów i zasięgiem 79,4%.

Pod względem estymowanych wydatków reklamowych w telewizji na pierwszym miejscu uplasował się Lidl z udziałem 3,1%, na drugim – Media Expert (2,4%), a na trzecim – Biedronka (2,3%).

Radio – Media Expert liderem z 13,1% udziałem

W radiu w kwietniu 2026 branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych była branża „Trade” (10,3 mld). Drugie i trzecie miejsce zajęły kolejno „Pharmaceuticals” (3,9 mld kontaktów) oraz „Automotive” (2,6 mld kontaktów).

Najbardziej aktywnym reklamodawcą radiowym w kwietniu 2026 został Media Expert z 2,7 mld kontaktów i zasięgiem 84,5%. Drugie miejsce zajął RTV Euro AGD (0,9 mld kontaktów, 79,7% zasięgu), a trzecie – Lidl (0,7 mld kontaktów, 79,8% zasięgu). Zestawienie TOP 10 zamyka marka Aldi z 0,3 mld kontaktów i zasięgiem 74,7%.

Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miał Media Expert (13,1%), kolejne miejsca należą do RTV Euro AGD (4,5%) oraz oponeo.pl (2,6%). Media Expert jest jednocześnie jedyną marką, która w kwietniu 2026 znajdowała się w Top 3 reklamodawców we wszystkich trzech analizowanych mediach – digital, telewizji i radiu.