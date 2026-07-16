Branża „Trade” była najbardziej aktywna reklamowo we wszystkich mediach – digital, telewizji i radiu – w czerwcu 2026 roku. Najwięcej kontaktów reklamowych online wygenerowały AllegroNajwiększa polska platforma marketplace, dla większości rodzimych sprzedawców główny kanał sprzedaży. Oferuje ekosystem obejmujący płatności Allegro Pay, program lojalnościowy Smart! oraz własną sieć logistyczną Allegro One.Pełna definicja w słowniku → (4 mld), Media Expert (2,7 mld) i TemuChińska platforma marketplace, która od 2023 roku zdobywa rynek w Polsce dzięki modelowi bardzo niskich cen i bezpośredniej wysyłce z Chin. Działa w modelu „fully managed", gdzie platforma przejmuje pełną kontrolę nad cenami i marketingiem produktów.Pełna definicja w słowniku → (1,9 mld) – wynika z danych gemiusAdRealUsługa badawcza Gemiusa mierząca zasięg i częstotliwość kontaktu z reklamą w podziale na osoby, a nie tylko na pliki cookies czy urządzenia. Pozwala reklamodawcom porównywać i sumować zasięg kampanii w internecie, telewizji i radiu.Pełna definicja w słowniku →. Badanie objęło kreacje reklamowe emitowane w internecie, telewizji oraz radiu.

Podsumowanie

• 78,5 mld emisji kreacji reklamowych w internecie w czerwcu 2026, średnia częstotliwość 2779 kontaktów na użytkownika

• Allegro: 4 mld kontaktów reklamowych online, zasięg 80,6% Polaków 7-75 lat – lider digital

• Media Expert lider TV (2 mld kontaktów) i radia (2,9 mld kontaktów), udział w wydatkach radiowych 14,8%

• Branża Trade: 32,5 mld kontaktów digital (SoV 41,4%), 13,9 mld TV (SoV 21,5%), 8,4 mld radio

Reklama internetowa: 78,5 mld emisji kreacji

W czerwcu 2026 odnotowano 78,5 mld emisji kreacji reklamowych w internecie. Średnia częstotliwość kontaktu z reklamą na użytkownika wyniosła 2779 kontaktów. Działania reklamowe online dotarły do 87% populacji Polaków w wieku od 7 do 75 lat.

Średni czas trwania kontaktu z kreacją wyniósł 8,4 sekundy. Dla kreacji typu display było to 9,7 sekundy, dla kreacji wideo – 6,7 sekundy. Średnia widoczność kreacji digital (wskaźnik Viewability Rate liczony zgodnie z definicją IAB) wyniosła 57%. Wyższy wskaźnik widoczności osiągnęły kreacje wideo – 67,1% kontaktów reklamowych znalazło się w polu widzenia użytkownika. W przypadku kreacji display było to 54%.

Najbardziej aktywna pod względem liczby kontaktów reklamowych online była branża „Trade” z wynikiem 32,5 mld kontaktów. Share of Voice we wszystkich kontaktach reklamowych online w czerwcu wyniósł 41,4%. Średni czas kontaktu dla tej branży wyniósł 8,8 sekundy, a wskaźnik widoczności kreacji – 56,2%.

Na kolejnych miejscach podium znalazły się branże „Media, books, CD&DVD” (6,7 mld kontaktów reklamowych, SoV 8,6%) oraz „Leisure time” (4,1 mld kontaktów reklamowych, SoV 7,4%).

Allegro, Media Expert i Temu na podium digital

Najbardziej aktywnym reklamodawcą digital w czerwcu 2026 zostało Allegro.pl, które wygenerowało 4 mld kontaktów reklamowych online, docierając do 80,6% Polaków w wieku od 7 do 75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Media Expert z 2,7 mld kontaktów i 81% zasięgu. Trzecie miejsce na podium zajęło Temu z 1,9 mld kontaktów i zasięgiem na poziomie 75,1%.

Ranking TOP 10 marek zamyka HBO Max z 0,6 mld kontaktów reklamowych. Obecność Temu na podium obok Allegro i Media Expert potwierdza agresywną strategię reklamową chińskiego marketplace w Polsce.

Telewizja: Media Expert wyprzedza Lidla i Rossmanna

W czerwcu w telewizji najbardziej aktywna reklamowo była branża „Trade”. Wygenerowała 13,9 mld kontaktów reklamowych, docierając do 91,2% populacji w wieku od 7 do 75 lat. Share of Voice wyniósł 21,5%, a średni czas kontaktu z reklamą w tradycyjnym odbiorniku – 20,7 sekundy. Na drugim miejscu znalazła się branża „Pharmaceuticals” (11,2 mld kontaktów reklamowych, SoV 17,2%, zasięg 90,6%). Podium zamyka branża „Food” (9,9 mld kontaktów reklamowych, SoV 15,3%, zasięg 90,5%).

Najbardziej aktywnym reklamodawcą w telewizji w czerwcu był Media Expert, który wygenerował 2 mld kontaktów reklamowych, docierając do 85,5% Polaków w wieku 7-75 lat. Na drugim miejscu znalazł się Lidl (1,8 mld kontaktów reklamowych, 84,5% zasięgu), na trzecim Rossmann (1,4 mld kontaktów, 84% zasięgu). Na 10. miejscu prezentowanego rankingu uplasowała się IKEA z 0,7 mld kontaktów reklamowych i 80,1% zasięgiem.

Pod względem estymowanych wydatków reklamowych w telewizji na pierwszym miejscu znalazł się Media Expert (udział 3,9%). Na drugim miejscu Lidl (3,4%), na trzecim Rossmann (2,5%).

Radio: Media Expert z 14,8% udziału w wydatkach

W radiu branżą o największej liczbie kontaktów reklamowych w czerwcu była „Trade” (8,4 mld). Na drugim i trzecim miejscu znalazły się branże „Pharmaceuticals” (3,1 mld kontaktów) oraz „Automotive” (2,5 mld kontaktów reklamowych).

Najbardziej aktywnym reklamodawcą w radiu w czerwcu 2026 był Media Expert – wygenerował 2,9 mld kontaktów reklamowych, docierając do 85,3% Polaków w wieku 7-75 lat. Na drugim miejscu znalazło się RTV Euro AGD (0,7 mld kontaktów reklamowych, 79,7% zasięgu), na trzecim Lidl (0,5 mld kontaktów, 79,9% zasięgu). Zestawienie TOP 10 zamyka Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (0,3 mld kontaktów, 72,7% zasięgu).

Najwyższy udział w wydatkach reklamowych w radiu miał Media Expert (14,8%). Kolejne miejsca zajęły RTV Euro AGD (4,1%) oraz Lidl (2,5%).