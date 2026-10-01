71 proc. badanych nie chce powierzyć sztucznej inteligencji samodzielnego wyboru i zakupu produktu bez możliwości zatwierdzenia decyzji. Jednocześnie z AI korzysta 65 proc. respondentów – wynika z raportu „E-commerce w Polsce 2026”, przygotowanego przez Gemius z partnerami merytorycznymi.

W czerwcu 2026 roku narzędzia AI odwiedziło 16 mln realnych użytkowników – wskazują dane Mediapanelu. Raport opisuje otwartość konsumentów na wykorzystanie AI jako wsparcia zakupowego, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad finalną decyzją.

Podsumowanie

65 proc. badanych korzysta z narzędzi AI.

71 proc. nie chce, aby AI samodzielnie podejmowała decyzje zakupowe.

W czerwcu 2026 roku narzędzia AI odwiedziło 16 mln realnych użytkowników.

Raport łączy badanie CAWI z danymi Mediapanelu i gemiusAdReal Usługa badawcza Gemiusa mierząca zasięg i częstotliwość kontaktu z reklamą w podziale na osoby, a nie tylko na pliki cookies czy urządzenia. Pozwala reklamodawcom porównywać i sumować zasięg kampanii w internecie, telewizji i radiu. Pełna definicja w słowniku → .

AI jako wsparcie, nie autonomiczny kupujący

W raporcie widoczne są również różnice między grupami wiekowymi. Wśród osób poniżej 30. roku życia regularne korzystanie z narzędzi AI deklaruje ponad trzy razy więcej osób niż w najstarszej badanej grupie. Młodsi konsumenci częściej traktują zakupy jako element stylu życia i częściej kupują pod wpływem impulsu, natomiast starsi podchodzą do e-commerce bardziej zadaniowo.

„Wyniki badania pokazują jednak, że rosnąca popularność AI nie oznacza bezwarunkowej akceptacji automatyzacji. Aż 71% badanych nie chce powierzyć jej samodzielnego podejmowania decyzji zakupowych. Konsumenci oczekują rozwiązań, które ułatwiają zakupy, ale jednocześnie pozostawiają im kontrolę nad procesem podejmowania decyzji” – zauważa Jakub Wysoczański, członek zarządu Gemius SA.

Zmiana metodologii raportu

Publikację przygotowali Jadwiga Przewłocka i Bartosz Wójcik z Gemius oraz Marcin Niemczyk z Polskich Badań Internetu. Tegoroczna edycja po raz pierwszy zestawia deklaracje z badania CAWI z pasywnymi danymi Mediapanelu oraz wynikami gemiusAdReal.

Analizę skoncentrowano na osobach kupujących online. Partnerami merytorycznymi raportu są Polskie Badania Internetu, IAB Polska, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Centrum Badań Mediów i Społeczeństwa ALK.