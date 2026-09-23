Bank Millennium udostępnił usługę Click to Pay dla kart Mastercard wydanych przez bank. Karty można jednorazowo zarejestrować w aplikacji mobilnej Banku Millennium, a podczas zakupów online wybrać Click to Pay jako metodę płatności.

Usługa działa u sprzedawców akceptujących ten standard i pozwala realizować kolejne transakcje bez wpisywania numeru karty, daty ważności oraz kodu CVC.

Podsumowanie

Click to Pay jest dostępne dla kart Mastercard wydanych przez Bank Millennium.

Rejestracja karty odbywa się w aplikacji mobilnej banku.

Standard wykorzystuje tokenizację zamiast przekazywania danych karty przy każdej transakcji.

W Europie tokenizowanych jest już trzy na pięć transakcji e-commerce realizowanych w sieci Mastercard.

Rejestracja i tokenizacja

Click to Pay opiera się na tokenizacji. Podczas płatności zamiast danych karty wykorzystywany jest unikatowy token, co ma pomagać chronić dane użytkownika i ograniczać ryzyko ich przechwycenia.

Po rejestracji karty w aplikacji Banku Millennium klient wybiera Click to Pay przy zakupach online. Usługa jest akceptowana przez coraz większą liczbę sklepów internetowych w Polsce i Europie.

Skala korzystania z płatności online

Według danych partnera Mastercard z płatności internetowych korzysta 96 proc. Polaków w wieku 18–65 lat, a niemal połowa używa rozwiązań opartych na tokenizacji. Standard Click to Pay zna 85 proc. użytkowników płatności online, a 39 proc. korzysta z niego przynajmniej raz w tygodniu.

„Dzięki integracji z naszą aplikacją klienci mogą w prosty sposób zarządzać usługą oraz korzystać z wygodnych płatności online bez konieczności każdorazowego wpisywania danych karty” – mówi Szymon Kuchciak, dyrektor Wydziału Kart Płatniczych w Banku Millennium.

Click to Pay jest obecnie dostępne na 32 rynkach europejskich. Mastercard wskazuje, że liczba banków, agentów rozliczeniowych i dostawców płatności wdrażających ten standard rośnie.