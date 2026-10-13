Alior Bank udostępnił w aplikacji Alior Mobile usługę Click to Pay od Mastercard. Klienci korzystający z kart Mastercard mogą aktywować ją w aplikacji i płacić w sklepach internetowych obsługujących tę metodę bez każdorazowego wpisywania danych karty.

W Alior Mobile można zapisać kilka kart płatniczych posiadanych w Alior Banku i wybrać kartę używaną przy konkretnej transakcji online.

Podsumowanie

Click to Pay jest dostępne w aplikacji Alior Mobile dla kart Mastercard.

Dodanie karty do usługi wymaga wyboru karty i potwierdzenia aktywacji kodem PIN do aplikacji.

Z usługi można korzystać w sklepach internetowych obsługujących Click to Pay.

Dodanie karty bezpośrednio w aplikacji

Po jednorazowym dodaniu karty do Click to Pay jej dane są zapisywane, więc przy kolejnych zakupach internetowych klient nie musi wprowadzać ich ponownie. Karty płatnicze Alior Banku można dodać do usługi bezpośrednio w Alior Mobile, bez przechodzenia tego procesu w sklepie internetowym lub na stronie Mastercard.

Aktywacja polega na uruchomieniu usługi w aplikacji, wybraniu karty i potwierdzeniu operacji kodem PIN do Alior Mobile.

Kontekst zakupów internetowych

Leszek Piekut, dyrektor Departamentu Rozwoju Omnichannel w Alior Banku, przywołuje dane Fundacji Polska Bezgotówkowa, według których 77 proc. dorosłych kupuje w internecie co najmniej raz w miesiącu.