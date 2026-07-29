Mastercard chce do 2030 roku osiągnąć 100-procentową tokenizację transakcji internetowych w Europie. Obecnie trzy na pięć transakcji e-commerce realizowanych przez Mastercard w Europie jest stokenizowanych. Transformację wspierają technologie takie jak Click to Pay, bezpieczne tokeny zastępujące numer karty oraz biometryczne klucze dostępu do płatności.

Podsumowanie

• 60 proc. transakcji e-commerce Mastercard w Europie jest już stokenizowanych – cel to 100 proc. do 2030 r.

• Click to Pay dostępny w 32 rynkach europejskich – rejestracje wzrosły ponad dwukrotnie.

• 70 proc. płatności Click to Pay realizują powracający klienci.

• 85 proc. Polaków słyszało o Click to Pay, a 50 proc. uważa, że płatności jednym kliknięciem to przyszłość e-commerce.

Tokenizacja Secure Card on File w 45 krajach

TokenizacjaZastępowanie numeru karty płatniczej losowym ciągiem znaków (tokenem), który pozwala pobierać płatności bez przechowywania rzeczywistych danych karty w systemach sklepu.Pełna definicja w słowniku → po stronie sprzedawców, znana jako Secure Card on File, działa już w 45 krajach i terytoriach Europy. Polega na zastępowaniu numeru karty bezpiecznym tokenem. Dzięki temu sprzedawcy mogą ograniczać ryzyko oszustw i zwiększać skuteczność autoryzacji transakcji.

Zmienia się także sposób potwierdzania płatności. Na znaczeniu zyskują narzędzia takie jak klucze dostępu do płatności (payment passkey), które wykorzystują biometrię – odcisk palca lub rozpoznawanie twarzy. Mastercard rozwija też proces weryfikacji płatności Identity Check (3DS). Technologie te pomagają wydawcom kart skuteczniej oceniać ryzyko i zwiększać poziom akceptacji transakcji.

Click to Pay w Polsce

W Polsce Click to Pay jest dostępne m.in. w rozwiązaniach Autopay, PayU, Przelewy24, Tpay, Paynow, PolCard od Fiserv, PayTel (SIBS), Planet Pay (ITCARD), ZEN.COM, a także Axepta BNP Paribas oraz ING Pay. Po stronie banków usługę oferują VeloBank, Bank Pocztowy, Credit Agricole oraz ING Bank Śląski, który udostępnił ją bezpośrednio w aplikacji bankowej.

Rozwój tego rozwiązania odpowiada na potrzeby polskich konsumentów. Z badania Mastercard wynika, że 85 proc. osób płacących online słyszało już o Click to Pay, a połowa Polaków uważa, że płatności jednym kliknięciem będą przyszłością e-commerce.

– Przyszłość płatności online będzie oparta na prostocie, bezpieczeństwie i zaufaniu – powiedziała Daria Auguścik, Vice President, dyrektorka ds. rozwoju biznesu w polskim oddziale Mastercard Europe. – Naszą ambicją jest, aby do 2030 roku płatności internetowe, oparte na technologii tokenizacji, stały się tak powszechne, jak dziś płatności zbliżeniowe w sklepach.

Partnerstwa przyspieszające transformację

Postępy w tokenizacji i Click to Pay były możliwe dzięki nowym partnerstwom. W obszarze tokenizacji dołączyły NatWest i Tatra Banka. W zakresie Click to Pay – m.in. Altice Pay, Banca Transilvana, CapOne, Curve, Finby Finance, JD Sports, NatWest, Qonto i Tatra Banka. Natomiast klucze dostępu do płatności rozwijają Netopia i xMoney.

Rozwiązania te działają na różnych urządzeniach i platformach, tworząc podstawy dla płatności realizowanych zarówno bezpośrednio przez konsumentów, jak i przez zaufanych agentów cyfrowych w ich imieniu.