Comarch i Autopay uruchamiają Comarch Pay – nową usługę płatności online dla merchantów. Prowizja w modelu B2C wynosi 0,99% od transakcji do końca 2026 roku, a w modelu B2B – 2 zł za każde 1000 zł wartości zakupu. Kupujący zyskują dostęp do BLIKA, kart płatniczych, portfeli elektronicznych, płatności odroczonych i szybkich przelewów.

Podsumowanie

• Prowizja B2C: 0,99% od transakcji – stawka obowiązuje do końca 2026 roku

• Model B2B: 2 zł za każde 1000 zł wartości zakupu – brak konieczności negocjowania cen z operatorem

• 70 proc. koszyków e-commerce porzucanych – według Baymard Institute; 57 proc. Polaków zrezygnowało z zakupu z powodu braku preferowanej formy płatności

• Comarch Pay dostępny dla merchantów Comarch e-Sklep, w przyszłości – Comarch ERP

Prowizje bez negocjacji

Comarch Pay pozwala korzystać z usług Autopay – operatora płatności online – na preferencyjnych warunkach dostępnych dla klientów Comarch. Merchanci otrzymują prowizję 0,99% od transakcji w modelu B2C do końca 2026 roku, co stanowi jedną z najbardziej konkurencyjnych stawek na rynku. Dla firm prowadzących sprzedaż hurtową w modelu B2B Comarch Pay oferuje rozliczenie: 2 zł za każde 1000 zł wartości zakupu. Oznacza to brak konieczności negocjowania cen z operatorem.

– To bardzo dogodne warunki dla merchantów. Comarch Pay dostarcza im nie tylko nowoczesny i szybki proces zakupowy, ale również korzyści w postaci konkurencyjnych rynkowo prowizji. Dzięki temu rozwiązaniu na kontach firm zostaje więcej środków. Warto zaznaczyć, że oferowany przez nas model rozliczeń dla B2B jest rzadkością na rynku – podkreśla Wojciech Łaszkiewicz, Dyrektor E-commerce w Comarch.

Usługa wymaga kilku minut konfiguracji i upraszcza zarządzanie płatnościami do jednej platformy.

– Koszt pozyskiwania ruchu do sklepów internetowych co roku wzrasta nawet o kilkadziesiąt procent, w zależności od branży. Dlatego tak ważne jest, aby zwiększać szansę na konwersję oraz optymalizować koszty transakcji. Jako Comarch adresujemy obie te potrzeby sprzedawców – dodaje Wojciech Łaszkiewicz, Dyrektor E-commerce Comarch ERP.

Metody płatności i porzucanie koszyków

Kupujący skorzystają w ramach Comarch Pay z popularnych metod płatności – od BLIKA i kart płatniczych, przez portfele elektroniczne, aż po płatności odroczone i szybkie przelewy. Usługa oferuje sprawne przejście od koszyka do potwierdzenia zakupu.

Według danych Baymard Institute, w sklepach e-commerce porzucanych jest 70 proc. koszyków. Najczęstszymi powodami są skomplikowana ścieżka zakupu oraz brak preferowanych metod płatności. Z badania Autopay „Finanse Polek i Polaków 2026″ wynika, że 57 proc. badanych zdarzyło się zrezygnować z zakupu ze względu na brak dogodnej formy płatności. Wygodę samego zakupu jako istotną wskazuje 45 proc. Polaków.

Bezpieczeństwo transakcji

Pełne bezpieczeństwo płatności i ochronę danych zapewnia Autopay. Operator posiada status krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz certyfikat PCI DSS, umożliwiający przetwarzanie danych kartowych w systemach informatycznych i bramkach płatniczych.

Dostępność usługi

Comarch Pay jest obecnie dostępny dla merchantów korzystających z platformy Comarch e-Sklep, bez konieczności integrowania zewnętrznego operatora. W przyszłości dostęp do usługi otrzymają również firmy korzystające z oprogramowania Comarch ERP.