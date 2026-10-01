55 proc. konsumentów kupujących online porzuciło koszyk przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku – wynika z badania Minds & Roses przeprowadzonego na zlecenie Mastercard. Wśród osób, które zrezygnowały z zakupu, 34 proc. przerwało transakcję na etapie wyboru metody płatności.

Badanie przeprowadzono w marcu 2026 r. metodą CAWI na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18–65 lat (N=1000).

Podsumowanie

36 proc. osób, które porzuciły koszyk, zrezygnowało podczas wyboru metody dostawy.

30 proc. osób, które porzuciły koszyk, zrezygnowało, ponieważ sklep nie oferował preferowanej metody płatności.

31 proc. respondentów w ciągu ostatniego roku płaciło kartą online przez ręczne wpisywanie pełnych danych karty.

Płatność i finalizacja zamówienia

Bezpieczeństwo transakcji za istotny element zakupów internetowych uznało 88 proc. badanych, a szybki i wygodny proces zakupu oraz płatności – 87 proc. Wymóg założenia konta był powodem rezygnacji dla 31 proc. osób, które porzuciły koszyk w ostatnim roku. Zbyt długi lub uciążliwy proces finalizacji zamówienia i płatności wskazało 24 proc. tej grupy.

– Konsument, który dociera do etapu płatności, jest bardzo blisko zakończenia zakupu. Jeżeli jednak proces okazuje się zbyt długi, skomplikowany lub nie oferuje preferowanej metody płatności, sklep może stracić klienta na ostatniej prostej – mówi Daria Auguścik, VP, dyrektorka ds. rozwoju biznesu w polskim oddziale Mastercard Europe.

Click to Pay i promocja kinowa

Mastercard wskazuje Click to Pay jako globalny standard płatności online oparty na tokenizacji. W badaniu 73 proc. użytkowników tego rozwiązania zadeklarowało, że wybiera je ze względu na brak konieczności każdorazowego uzupełniania danych karty płatniczej.

30 września 2026 r. ruszyła promocja Mastercard realizowana wspólnie z Cinema City i Helios. Przy jednorazowym zakupie biletów online za co najmniej 50 zł oraz płatności Click to Pay kartą Mastercard klient otrzyma voucher na duży popcorn i dwa napoje 0,7 l, do wykorzystania w kinowych barach. Akcja trwa do 11 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania puli voucherów.