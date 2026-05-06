Płatności jednym kliknięciem zyskują na popularności wśród polskich konsumentów – wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Mastercard. Aż 96 proc. Polaków w wieku 18–65 lat zapłaciło w internecie przynajmniej raz w ciągu ostatniego roku, a niemal połowa użytkowników (49 proc.) korzysta już z rozwiązań płatniczych opartych na tokenizacji. Bezpieczeństwo, wygoda i szybkość to trzy cechy, które konsumenci wskazują jako najważniejsze w płatnościach online.

Podsumowanie

• 96 proc. Polaków płaciło online w ciągu ostatniego roku, a 49 proc. korzysta z płatności opartych na tokenizacji.

• 85 proc. badanych słyszało o Click to Pay – globalnym standardzie płatności bez wpisywania danych karty.

• 50 proc. Polaków uważa, że płatności jednym kliknięciem to przyszłość e-commerce.

• 39 proc. użytkowników Click to Pay korzysta z niego raz lub kilka razy w tygodniu.

Click to Pay zyskuje rozpoznawalność

Click to Pay to globalny standard płatności online oparty na tokenizacji, który umożliwia zakupy bez ręcznego wpisywania danych karty przy każdej transakcji. Rozwiązanie jest obecne na polskim rynku od niespełna półtora roku, a już 85 proc. płacących online słyszało o tej metodzie.

Najważniejszymi powodami wyboru Click to Pay są możliwość zapłaty jednym kliknięciem (75 proc.), bezpieczeństwo rozwiązania (75 proc.) oraz brak konieczności każdorazowego wpisywania danych karty (73 proc.). Dla 61 proc. użytkowników istotna jest możliwość wygodnego płacenia w zagranicznych sklepach internetowych.

Osoby korzystające z Click to Pay sięgają po tę metodę regularnie – 39 proc. deklaruje używanie jej raz lub kilka razy w tygodniu, a kolejne 24 proc. dwa–trzy razy w miesiącu. Konsumenci, którzy poznali rozwiązanie, stosują je do codziennych zakupów.

„Polscy konsumenci należą do liderów w wykorzystywaniu cyfrowych metod płatności i chętnie testują nowe rozwiązania. Już po niespełna półtora roku od komercyjnego udostępnienia Click to Pay widzimy, jak dobrze rozwiązanie to odpowiada na potrzeby użytkowników” – powiedziała Daria Auguścik, VP, dyrektorka ds. rozwoju biznesu w polskim oddziale Mastercard Europe.

Mastercard zdefiniował cel na 2030 rok – całkowite odejście w Europie od ręcznego wpisywania danych kartowych w internecie na rzecz płatności opartych na tokenizacji, takich jak Click to Pay.