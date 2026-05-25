Konsolidacja e-commerce w Polsce nabiera tempa – cyber_Folks i Shoper planują połączenie w jeden podmiot o kapitalizacji ok. 1 mld USD, który ma się stać liderem technologii dla handlu internetowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Decyzję o połączeniu podejmą akcjonariusze obu spółek podczas najbliższych Walnych Zgromadzeń.

Podsumowanie

• Kapitalizacja połączonego podmiotu ma wynieść ok. 1 mld USD – cel: zainteresowanie globalnych funduszy technologicznych

• Integracja upraszcza strukturę Grupy – szczególnie istotne z perspektywy inwestorów zagranicznych

• Połączona organizacja obejmie platformy sprzedażowe, płatności, logistykę, komunikację i rozwiązania AI

• Nowy program motywacyjny dla menedżerów – oparty na celach operacyjnych i finansowych rozwoju e-commerce

Jeden ekosystem dla e-commerce

Połączenie cyber_Folks i Shoper ma stworzyć kompleksowy ekosystem technologiczny dla handlu internetowego, obejmujący platformy sprzedażowe, płatności, logistykę, komunikację oraz automatyzację. Grupa zakłada, że uproszczona struktura przyspieszy rozwój produktów, usprawni procesy zarządcze i ograniczy koszty administracyjne.

Większa skala działalności ma zwiększyć elastyczność finansowania oraz otworzyć możliwości dalszej konsolidacji rynku e-commerce w Europie. To kontynuacja strategii cyber_Folks – poprzednie połączenie R22 i cyber_Folks pozwoliło już skoncentrować rozwój organizacji wokół jednej marki i zwiększyć efektywność komunikacji z inwestorami.

Uproszczenie struktury dla inwestorów

Głównym motorem decyzji jest oczekiwanie rynku kapitałowego. Struktura Grupy – z perspektywy inwestorów zagranicznych – była zbyt skomplikowana. Połączenie tworzy większy podmiot o wyższej kapitalizacji, większym free floacie i istotnie wyższej płynności akcji. To ma zwiększyć zainteresowanie globalnych funduszy technologicznych i inwestorów instytucjonalnych.

„Słuchając głosu inwestorów podjęliśmy decyzję o połączeniu Shopera i cyber_Folks. Powstanie większy podmiot o wyższej kapitalizacji, co powinno zwiększyć zainteresowanie globalnych funduszy technologicznych. Synergia kompetencji pozwoli nam szybciej budować europejskiego lidera” – powiedział Jakub Dwernicki, prezes zarządu cyber_Folks i Shoper.

Robert Stasik, współzałożyciel i wiceprezes obu spółek, dodał: „Integracja kompetencji i technologii obu organizacji tworzy wartość znacznie większą niż suma pojedynczych spółek. Łączymy dwa komplementarne biznesy, które od lat rozwijają technologie wspierające handel internetowy.”

Skala i przyszłe kierunki

Kapitalizacja połączonego podmiotu ma zbliżyć się do ok. 1 mld USD. Taki poziom kapitalizacji stawia grupę w innym segmencie na rynku kapitałowym – w strefie gdzie globalne fundusze technologiczne zaczynają traktować polskie spółki jako inwestycje portfela core, nie satelitarne pozycje na rynkach wschodzących.

Wraz z integracją Grupa planuje wdrożenie nowego długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów i zarządu, opartego na ambitnych celach operacyjnych i finansowych związanych z rozwojem segmentów e-commerce i cyber_Folks. Program ma powiązać interes menedżerów z interesem akcjonariuszy.