Grupa cyber_Folks dołączyła do Izby Gospodarki Elektronicznej. Wraz ze spółką matką do e-Izby weszły także marki Shoper, PrestaShop oraz Apilo.
Według e-Izby połączenie ma zapewnić reprezentację ponad 700 tys. firm w debatach o nowych regulacjach prawnych, rynku MŚP, europejskich technologiach Open Source i automatyzacji sprzedaży omnichannel.
Podsumowanie
- Do e-Izby dołączyła Grupa cyber_Folks.
- Wraz ze spółką matką dołączyły marki Shoper, PrestaShop oraz Apilo.
- Reprezentacja ma dotyczyć ponad 700 tys. firm.
- Wskazane obszary obejmują regulacje, rynek MŚP, Open Source i sprzedaż omnichannel.
Reprezentacja dla firm e-commerce
cyber_Folks określa się jako jeden z największych graczy technologicznych w europejskim e-commerce, wyceniany na blisko 1 mld dolarów.
e-Izba wskazuje, że wspólna reprezentacja ma dotyczyć debat nad nowymi regulacjami prawnymi, kształtem rynku MŚP, rozwojem europejskich technologii Open Source oraz automatyzacją sprzedaży omnichannel.
Wybieram informacje, które uważam za ważne dla e-commerce. Piszę, co z nich wynika, z czym się zgadzam i gdzie widzę problem.Czytaj moje komentarze →