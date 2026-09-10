Grupa cyber_Folks dołączyła do Izby Gospodarki Elektronicznej. Wraz ze spółką matką do e-Izby weszły także marki Shoper, PrestaShop oraz Apilo.

Według e-Izby połączenie ma zapewnić reprezentację ponad 700 tys. firm w debatach o nowych regulacjach prawnych, rynku MŚP, europejskich technologiach Open Source i automatyzacji sprzedaży omnichannel.

Podsumowanie

Do e-Izby dołączyła Grupa cyber_Folks.

Wraz ze spółką matką dołączyły marki Shoper, PrestaShop oraz Apilo.

Reprezentacja ma dotyczyć ponad 700 tys. firm.

Wskazane obszary obejmują regulacje, rynek MŚP, Open Source i sprzedaż omnichannel.

Reprezentacja dla firm e-commerce

cyber_Folks określa się jako jeden z największych graczy technologicznych w europejskim e-commerce, wyceniany na blisko 1 mld dolarów.

e-Izba wskazuje, że wspólna reprezentacja ma dotyczyć debat nad nowymi regulacjami prawnymi, kształtem rynku MŚP, rozwojem europejskich technologii Open Source oraz automatyzacją sprzedaży omnichannel.