DHL eCommerce obsługuje ponad pół miliona przesyłek dziennie, z czego 20 proc. stanowią dostawy międzynarodowe rosnące o 19 proc. rok do roku. Firma wystartowała 5 maja z nową kampanią marketingową „Liczy się to, co w środku”, która ma pokazać skalę i różnorodność usług w obszarze logistyki e-commerce.

Podsumowanie

• DHL eCommerce: ponad 500 tys. przesyłek dziennie, w tym 20% dostaw międzynarodowych.

• Cross-border rośnie o 19% r/r, a 22% wszystkich paczek to przesyłki powyżej 10 kg.

• 96% skuteczności doręczeń w deklarowanym terminie, 25 tys. aktywnych klientów biznesowych.

• Sieć 24 000 punktów w Polsce i ponad 165 000 punktów out-of-home w Europie.

Skala operacji: pół miliona paczek dziennie

DHL eCommerce obsługuje ponad 500 tys. przesyłek dziennie na polskim rynku. Co piąta przesyłka ma charakter międzynarodowy, a ich liczba rośnie o 19 proc. rok do roku. Miesięcznie firma realizuje około 200 tys. przesyłek niestandardowych, co pokazuje rosnące zróżnicowanie wolumenu pod względem gabarytów i specyfikacji. Dane te obrazują skalę operacji, która w ciągu ostatnich lat rozrosła się wraz z rozwojem sprzedaży internetowej w Polsce.

Każda czwarta paczka w sieci DHL eCommerce to przesyłka biznesowa – segment B2B generuje 25 proc. całego wolumenu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma współpracowała z 25 tys. aktywnych klientów biznesowych, obsługując zarówno małe sklepy internetowe, jak i większe podmioty potrzebujące skalowalnych rozwiązań w e-commerce. Firma oferuje usługi od dostaw krajowych i międzynarodowych, przez obsługę B2B i B2C, po dostawy do automatów paczkowych.

Skuteczność doręczeń w deklarowanym terminie wynosi 96 proc. W logistyce ostatniej mili wskaźnik ten bezpośrednio przekłada się na doświadczenie zakupowe końcowego klienta – opóźnione dostawy to jedna z głównych przyczyn porzucania koszyków i rezygnacji z kolejnych zakupów w danym sklepie.

Kampania „Liczy się to, co w środku”

Pierwsza odsłona kampanii ruszyła 5 maja 2026 r. i potrwa do końca miesiąca. DHL eCommerce stworzył postacie bohaterów marki, z których każdy reprezentuje inny typ przesyłki i związane z nim wyzwania logistyczne. Kampania ma pokazać, że logistyka przestaje być wyłącznie zapleczem operacyjnym, a staje się realnym wsparciem rozwoju biznesu i codziennych decyzji zakupowych.

Paker symbolizuje rosnący wolumen większych i cięższych paczek – 22 proc. wszystkich przesyłek obsługiwanych przez DHL eCommerce to paczki powyżej 10 kg. Trend ten wynika z faktu, że coraz więcej kategorii produktowych – od mebli po elektronikę – trafia do sprzedaży online, a sprzedawcy potrzebują operatorów zdolnych do obsługi gabarytów wykraczających poza standardowe kopertki. Ciotka z Zagranicy ucieleśnia segment cross-border, który stanowi 20 proc. wolumenu i notuje 19-procentowy wzrost rok do roku. Rosnąca popularność zakupów transgranicznych oznacza, że polskie sklepy internetowe coraz częściej konkurują z zagranicznymi platformami, a sprawna logistyka międzynarodowa staje się czynnikiem decydującym o utrzymaniu konkurencyjności. Płaczuś i Ważniak odpowiadają za bezpieczeństwo i terminowość doręczeń, a Modniś reprezentuje segmenty fashion i beauty, gdzie proces zwrotów odgrywa szczególnie istotną rolę.

– Rynek e-commerce zmienia się bardzo szybko, a wraz z nim oczekiwania klientów wobec dostawy i całego doświadczenia zakupowego. Na bieżąco obserwujemy te zmiany i rozwijamy rozwiązania, które odpowiadają na konkretne potrzeby – zarówno po stronie konsumentów, jak i biznesu – powiedziała Anna Jędryka, Marketing and Sales Activation Director w DHL eCommerce Polska. – W nowej kampanii pokazujemy te obszary w prosty sposób, nadając im twarz samych paczek. Dzięki temu możemy lepiej komunikować to, co dziś naprawdę liczy się w logistyce: od skali operacyjnej, przez cross-border, po wygodę i doświadczenie użytkownika.

Zwroty i automaty paczkowe

Zwroty stanowią 5,5 proc. całkowitego wolumenu DHL eCommerce. Niemal połowa z nich – 48 proc. – realizowana jest przez automaty DHL BOX i punkty odbioru. Segment fashion i beauty generuje proporcjonalnie więcej zwrotów niż inne kategorie produktowe, co przekłada się na rosnące znaczenie wygodnych form nadania. W branży odzieżowej współczynnik zwrotów sięga często 20-30 proc., co oznacza, że sprawny proces handlingu zwrotów to nie dodatek, ale konieczny element infrastruktury e-commerce.