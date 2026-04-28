DHL eCommerce Polska uruchomił w aplikacji Mój DHL nową funkcjonalność umożliwiającą generowanie przesyłek zwrotnych bezpośrednio ze smartfona, bez konieczności drukowania etykiety. Rozwiązanie jest gotowe do wdrożenia od ręki i nie wymaga żadnych prac integracyjnych po stronie sklepów internetowych.

Skala zwrotów w e-commerce

Zwroty w e-commerce przestały być wyłącznie elementem obsługi posprzedażowej – coraz częściej wpływają na decyzję zakupową klienta. W branży fashion średni poziom zwrotów przekracza 50 proc., a w segmencie sukienek damskich sięga nawet 90 proc. z powodu praktyki zamawiania wielu rozmiarów tego samego produktu i odsyłania części z nich.

Dane z raportu DHL eCommerce Trends: Shopper Edit pokazują, że 79 proc. klientów rezygnuje z zakupów online, jeśli polityka zwrotów nie spełnia ich oczekiwań. Jednocześnie 89 proc. firm e-commerce w Polsce deklaruje, że bezpłatna dostawa i zwroty realnie wpływają na wzrost sprzedaży. Choć sprzedawcy często wskazują uszkodzenia w transporcie jako główną przyczynę zwrotów, sami konsumenci wymieniają niewłaściwy rozmiar (54 proc.) i niską jakość produktu (55 proc.) jako najczęstsze powody odesłania towaru.

Jak działa nowa funkcjonalność Mój DHL

Nowa funkcja w aplikacji Mój DHL pozwala konsumentom na wygenerowanie przesyłki zwrotnej w kilku krokach: wypełnienie formularza, wybór parametrów przesyłki i nadanie zwrotu – bez drukowania etykiety. Aplikacja prowadzi użytkownika przez cały proces, m.in. dzięki wyborze sklepu z gotowej listy. Na tym etapie klient widzi, czy koszt zwrotu pokrywa sklep, czy ponosi go sam, co zwiększa przejrzystość procesu.

Rozwiązanie działa w oparciu o jedną ścieżkę nadania i może być użyte niezależnie od tego, czy sklep znajduje się na liście w aplikacji. Brak wymogu integracji IT obniża barierę wejścia dla sklepów, które chcą udostępnić klientom cyfrowy proces zwrotów.

Wpływ na sprzedaż sklepów internetowych

Uproszczenie procesu zwrotów ma bezpośrednie przełożenie na wyniki e-sklepów. Intuicyjny proces ogranicza liczbę zapytań kierowanych do obsługi klienta, skraca czas operacji i poprawia doświadczenie po zakupie. Sklepy mogą liczyć na wyższą konwersję oraz większą skłonność klientów do ponownych zakupów, jednocześnie usprawniając codzienną obsługę zwrotów bez dodatkowych obciążeń operacyjnych.

DHL eCommerce dysponuje w Polsce siecią blisko 24 000 lokalizacji punktów nadań i odbioru, obejmującą automaty paczkowe, sklepy i punkty partnerskie. Na poziomie europejskim sieć ta liczy ponad 150 000 punktów out-of-home.