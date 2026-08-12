ERLIPolska platforma marketplace pozycjonująca się jako tańsza alternatywa dla Allegro – oferuje sprzedawcom niższe prowizje. Skupia się na prostych narzędziach sprzedażowych i budowaniu lojalności klientów przez niskie ceny i atrakcyjne koszty dostaw.Pełna definicja w słowniku → rozwija współpracę z operatorami logistycznymi – InPost, DHL i ORLEN Paczką. W pierwszym półroczu 2026 roku liczba przesyłek InPost na platformie wzrosła o 35% rok do roku. Platforma oferuje darmową dostawę bez abonamentu oraz dostawy następnego dnia.

Kluczowe informacje

• InPost: +35% przesyłek r/r w H1 2026 na platformie ERLI

• Darmowa dostawa od 79 zł – bez abonamentu i opłat stałych

• Kampania z ORLEN Paczką: sierpień–wrzesień 2026, aplikacja mobilna

• 35 tys. sprzedawców, 42 mln produktów, 10 mln kupujących miesięcznie

Darmowa dostawa bez abonamentu

Jednym z priorytetów ERLI jest rozwój rozwiązań zwiększających dostępność oferty. Program darmowych dostaw pozwala zarejestrowanym użytkownikom korzystać z bezpłatnej dostawy od 79 zł – bez abonamentu, dodatkowych opłat czy długoterminowych zobowiązań.

Równie ważny jest czas realizacji zamówienia. Wielu sprzedawców na ERLI oferuje dostawę następnego dnia, dzięki czemu klienci mogą dopasować zakupy zarówno pod względem ceny, jak i czasu realizacji.

– Coraz częściej widzimy, że o wyborze miejsca zakupów decyduje nie tylko cena produktu, ale również koszt i sposób jego dostawy. Dlatego rozwijamy rozwiązania, które zdejmują z klientów finansowe bariery – darmowa wysyłka bez żadnych abonamentów czy stałych opłat to nasz krok w stronę pełnej swobody kupowania – mówi Dominika Maciejewska, Dyrektor ds. Marketingu w ERLI.

Współpraca z operatorami logistycznymi

W pierwszym półroczu 2026 roku liczba przesyłek InPost na platformie ERLI wzrosła o 35% rok do roku. Współpraca obejmuje akcje promocyjne, takie jak „HIT e-Gazetki”, w ramach których wybrane produkty z kategorii Supermarket dostępne są z darmową dostawą finansowaną przez ERLI.

Platforma prowadzi także wspólne działania z DHL – kampanię promującą kategorię Supermarket oraz darmową dostawę do automatów DHL BOX i punktów DHL POP dla wybranych ofert. Taka forma dostawy odpowiada na potrzeby klientów preferujących odbiór przesyłek poza domem.

Na przełomie sierpnia i września ERLI, w ramach kolejnego etapu współpracy z ORLEN Paczką, zrealizuje kampanię skierowaną do użytkowników aplikacji mobilnej. Akcja połączy promocje produktowe z darmową dostawą do automatów ORLEN PaczkaSieć punktów odbioru i automatów paczkowych prowadzona przez ORLEN, oparta na stacjach paliw i partnerach detalicznych. Dostępna jako opcja dostawy w sklepach internetowych i na platformach marketplace.Pełna definicja w słowniku →, a komunikacja będzie prowadzona zarówno w kanałach platformy, jak i partnera.

ERLI w liczbach

ERLI to drugi co do wielkości marketplace w Polsce i najszybciej rozwijająca się platforma zakupowa z tempem wzrostu przychodu netto 57% r/r. Obecnie na platformie zarejestrowanych jest ponad 35 tys. polskich sprzedawców oferujących ponad 42 mln produktów. ERLI.pl odwiedza każdego miesiąca średnio 10 mln kupujących.