Obroty e-commerce we wrześniu 2026 roku wyniosły 8,906 mld PLN – wynika z szacunków Krajowej Izby Gospodarczej opartych na sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego. Były o 9,6 proc. wyższe niż w sierpniu i o 18,7 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Sprzedaż internetowa stanowiła 10,1 proc. obrotów handlu detalicznego w sektorze przedsiębiorstw, czyli placówkach zatrudniających powyżej 9 osób. Obroty tego sektora wyniosły 88,182 mld PLN.

Podsumowanie

Obroty e-commerce osiągnęły 8,906 mld PLN.

Udział kanału online w handlu detalicznym sektora przedsiębiorstw wyniósł 10,1 proc.

Największe obroty e-commerce wśród wskazanych kategorii wygenerowały meble, RTV i AGD – 1,685 mld zł.

Sprzedaż online prasy, książek i sklepów wyspecjalizowanych wyniosła 832 mln zł.

Obroty handlu detalicznego

Obroty handlu detalicznego ogółem wyniosły we wrześniu 117,420 mld PLN. Były o 2,3 proc. niższe niż w sierpniu oraz o 6,2 proc. wyższe niż we wrześniu 2025 roku.

Krajowa Izba Gospodarcza szacuje, że placówki zatrudniające powyżej 9 osób odpowiadały za 75,1 proc. tych obrotów. Ich sprzedaż była o 2,3 proc. niższa niż miesiąc wcześniej i o 6,7 proc. wyższa rok do roku.

Kategorie ze wzrostami sprzedaży online

W kategorii meble, RTV i AGD sprzedaż internetowa wzrosła o 40,7 proc. rok do roku, do 1,685 mld zł. Kanał online odpowiadał za 23,2 proc. całej sprzedaży detalicznej w tym segmencie.

Sprzedaż internetowa farmaceutyków i kosmetyków zwiększyła się o 45,2 proc. rok do roku, osiągając 564 mln zł. Udział e-commerce w sprzedaży tej kategorii wyniósł 8 proc., o 1,9 pkt proc. więcej niż przed rokiem.

W kategorii prasa, książki i sklepy wyspecjalizowane sprzedaż online wzrosła o 31,8 proc. rok do roku, do 832 mln zł. Udział kanału internetowego w całej sprzedaży tej grupy osiągnął 26,2 proc.

Małgorzata Dadun, ekspertka Cross-borderSprzedaż produktów do klientów z innych krajów za pośrednictwem platform marketplace lub własnego sklepu. W praktyce dla polskiego sklepu cross-border zaczyna się od pierwszych wysyłek do Niemiec, Czech i Słowacji.Pełna definicja w słowniku →.pl, wskazuje: „Ożywienie widać również w sprzedaży żywności i napojów online, która wzrosła o 17,7% rok do roku.”