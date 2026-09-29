Obroty e-handlu w sierpniu 2026 roku osiągnęły 8,123 mld PLN – szacuje Krajowa Izba Gospodarcza na podstawie sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego. Były o 1,1 proc. wyższe niż w lipcu i o 17,5 proc. wyższe niż w sierpniu 2025 roku.

Sprzedaż internetowa stanowiła 9,0 proc. obrotów handlu detalicznego realizowanych przez placówki zatrudniające powyżej 9 osób. W tym sektorze obroty detaliczne wyniosły 90,258 mld PLN.

Podsumowanie

Wartość e-handlu wyniosła 8,123 mld PLN.

Sprzedaż online wzrosła o 17,5 proc. rok do roku.

Udział e-handlu w obrotach sektora przedsiębiorstw osiągnął 9,0 proc.

Obroty handlu detalicznego

Obroty handlu detalicznego ogółem wyniosły w sierpniu 120,184 mld PLN. Były o 0,1 proc. wyższe niż w lipcu oraz o 5,8 proc. wyższe niż przed rokiem.

KIG szacuje, że placówki zatrudniające powyżej 9 osób zrealizowały 75,1 proc. całkowitych obrotów detalicznych. Ich sprzedaż wzrosła o 0,1 proc. miesiąc do miesiąca i o 6,4 proc. rok do roku.

Wzrost w wybranych kategoriach

Wśród wskazanych kategorii sprzedaż online farmaceutyków i kosmetyków wzrosła o 34,0 proc. rok do roku. Sprzedaż internetowa mebli, RTV i AGD wzrosła o 33,6 proc. rok do roku, osiągając około 1,51 mld zł.

W kategorii prasy, książek i sprzedaży wyspecjalizowanej obroty online wzrosły o 32,6 proc. rok do roku i wyniosły 776 mln zł. KIG ocenia wzrost e-handlu względem lipca jako sezonowy.

Słabsze segmenty

Sprzedaż internetowa w kategorii motoryzacja była o 30,9 proc. niższa niż rok wcześniej. W odzieży i obuwiu oraz e-grocerySprzedaż artykułów spożywczych i codziennego użytku przez internet, z dostawą do domu lub odbiorem w wyznaczonym punkcie. Obejmuje zarówno świeże produkty, jak suchy asortyment, chemię i kosmetyki.Pełna definicja w słowniku → sierpniowy wynik utrzymał się praktycznie na poziomie z ubiegłego roku.