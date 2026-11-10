Izba Gospodarki Elektronicznej apeluje do polskich i unijnych decydentów o spójne, sprawiedliwe i przewidywalne wdrożenie reformy celnej UE. Organizacja postuluje równe obowiązki dla firm konkurujących o tych samych konsumentów, niezależnie od modelu sprzedaży i organizacji dostaw.

W ocenie e-Izby regulacje powinny w równym stopniu uwzględniać bezpośrednią sprzedaż transgraniczną B2C oraz modele B2B2C wykorzystujące pośredników i magazyny na terenie Unii Europejskiej. Izba wskazuje, że różnice w terminach wdrażania obowiązków mogą prowadzić do nierównych warunków konkurencji.

Podsumowanie

e-Izba postuluje jeden termin raportowania poprzez EU Customs Data Hub dla platform spoza UE.

Apel obejmuje modele sprzedaży B2C i B2B2C.

Organizacja chce wspólnych wytycznych dotyczących Trust & Check.

Izba proponuje powołanie krajowej grupy roboczej ds. EU Customs Data Hub.

Sześć postulatów dla reformy

Wśród postulatów znalazło się ustanowienie równych zasad dla wszystkich modeli transgranicznego e-commerce, w tym jednolitego terminu wdrożenia obowiązków raportowania poprzez EU Customs Data Hub dla platform spoza UE.

e-Izba postuluje też jednolite wytyczne dotyczące Trust & Check. Miałyby one uwzględniać relację tego rozwiązania do statusu AEOAnswer Engine Optimization – optymalizacja treści pod kątem silników odpowiedzi opartych na AI, takich jak ChatGPT, Perplexity czy Google AI Overviews. W e-commerce chodzi o to, by opisy produktów i treści sklepu były cytowane jako źródło w odpowiedziach generowanych przez modele językowe.Pełna definicja w słowniku →, interoperacyjność systemów oraz odpowiednio wczesne udostępnienie dokumentacji technicznej i środowisk testowych.

Organizacja wskazuje na potrzebę wspólnego harmonogramu wdrażania reformy w całej UE, spójnej interpretacji przepisów i okresów dostosowawczych. Proponuje również powołanie krajowej grupy roboczej ds. EU Customs Data Hub, koordynowanej przez Departament Ceł Ministerstwa Finansów z udziałem sektora prywatnego.

Koordynacja regulacji i dialog z rynkiem

Apel obejmuje koordynację reformy celnej z pozostałymi regulacjami dotyczącymi e-commerce, aby ograniczyć nakładanie się obowiązków i zapewnić spójność przepisów. e-Izba postuluje także stały dialog z przedsiębiorcami przy przygotowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań.

Izba deklaruje gotowość do współpracy z administracją krajową i instytucjami unijnymi. Według organizacji reforma powinna zwiększać skuteczność kontroli celnych i bezpieczeństwo obrotu towarowego, przy zachowaniu jasnych zasad oraz odpowiedniego czasu na przygotowanie firm do zmian.