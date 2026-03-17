Płatności odroczone w e‑commerce – dostawcy, ryzyka i plan wdrożenia

Ten tydzień zdominowały dwa trendy: masowe wdrożenia agentów AI w eCommerce oraz ekspansja globalnych graczy na nowe rynki. Chiński JD.com wchodzi do Europy, podczas gdy 1 na 3 liderów branży przewiduje dominację AI w transakcjach do 2027 roku.

Technologia i AI

1 na 3 liderów eCommerce przewiduje, że AI będzie napędzać ponad połowę transakcji do 2027 roku. Badanie objęło 600+ przedsiębiorstw. Źródło: Yahoo Finance, 12.03.2026

Amazon zwołał obowiązkowe spotkanie inżynierów po serii awarii spowodowanych kodem generowanym przez AI. Firma zaostrza kontrolę zmian w systemach. Źródło: Financial Times, 10.03.2026

Noibu przekształca się z monitorowania błędów w zunifikowaną platformę analityki i monitoringu eCommerce. Retailerzy zyskują jedno centrum dowodzenia do ochrony przychodów. Źródło: MarTech Cube, 11.03.2026

Constructor odnotował 82% wzrostu liczby klientów w roku fiskalnym 2026. Platforma obsłużyła 322 miliardy interakcji zakupowych. Źródło: PRNewswire, 12.03.2026

Ulta Beauty: personalizacja napędzana AI przyczyniła się do dwucyfrowego wzrostu sprzedaży eCommerce w Q4. Źródło: PYMNTS, 13.03.2026

Platformy i integracje

Shopify i Klaviyo pogłębiają współpracę o nowe funkcje cross-border. Locale Aware Catalogs synchronizują tłumaczenia, ceny regionalne i URL-e dla rynków. Źródło: Digital Commerce 360, 10.03.2026

Zalando Scayle zostanie globalną platformą eCommerce dla Levi.com w USA, Kanadzie i Europie. Źródło: Fashion Network, 12.03.2026

JD.com uruchamia Joybuy w sześciu krajach Europy: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Holandia, Belgia, Luksemburg. Oferta: 100 000+ produktów z dostawą same-day. Źródło: CNBC, 16.03.2026

Logistyka i fulfillment

UPS zmienia strategię eCommerce, inwestując w usługi dla małych sprzedawców online i sprzedawców marketplace B2B. Źródło: Digital Commerce 360, 10.03.2026

Ocado przechodzi na fulfillment oparty na sklepach po zakończeniu umowy z Kroger. Firma rozmawia z amerykańskimi retailerami o nowym, mniejszym systemie automatyzacji. Źródło: Grocery Dive, 11.03.2026

Walmart eCommerce: wzrost sprzedaży online o 24% w Q4 roku fiskalnego. Firma inwestuje w automatyzację magazynów. Źródło: PYMNTS, 12.03.2026

Prawo i regulacje

Nowy Jork wprowadza prawo o spersonalizowanym cenieniu algorytmicznym. Aplikacje dostawcze muszą wyświetlać komunikat: „TA CENA ZOSTAŁA USTALONA PRZEZ ALGORYTM UŻYWAJĄCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH”. Źródło: Mondaq, 11.03.2026

Ustawa w Senacie USA zaostrzająca zasady dla importerów może zmienić model cross-border eCommerce. Źródło: The Loadstar, 10.03.2026

Rynek i konsument

MercadoLibre buduje imperium fintech i eCommerce w Ameryce Łacińskiej. Wycena: 90 miliardów USD. Źródło: TheStreet, 10.03.2026

Chińscy sprzedawcy przejmują rosyjski eCommerce: wzrost firm 2,4x w 2025, rejestracje +86%. Aktywni rosyjscy sprzedawcy spadli o 6,9%. Źródło: UNITED24 Media, 11.03.2026

Turecki Hepsiburada wchodzi na rynek Kazachstanu. Wysyłki z Turcji testowane przez kanał cross-border. Źródło: Türkiye Today, 15.03.2026

Flipkart (Walmart) przenosi spółkę holdingową z Singapuru do Indii, przygotowując się do debiutu giełdowego. Źródło: Yahoo Finance, 15.03.2026