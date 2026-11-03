GMVCałkowita wartość towarów sprzedanych przez platformę w danym czasie. Pokazuje skalę obrotów marketplace'u, ale nie należy jej utożsamiać z realnym przychodem platformy ani zyskiem sprzedawców.Pełna definicja w słowniku → grupy ZalandoDuża europejska platforma sprzedaży mody, działająca w wielu krajach. Poza własnym asortymentem prowadzi program partnerski, w którym marki i sklepy sprzedają odzież oraz obuwie bezpośrednio kupującym Zalando.Pełna definicja w słowniku → wyniosło 4,5 mld euro w III kwartale 2026 r., co oznacza wzrost o 7,5 proc. rok do roku. Przychody grupy wzrosły o 5,1 proc. do 3,2 mld euro, a skorygowany EBIT zwiększył się o 10,6 proc. do 107 mln euro.

Przychody w segmencie B2B wzrosły prawie o 28 proc., do 354 mln euro. Zalando wprowadza też usługę Zalando Extended, która włącza do oferty produkty z innych sklepów internetowych.

Podsumowanie

Skorygowana marża EBIT grupy wzrosła o 0,2 pp. do 3,4 proc.

Liczba aktywnych klientów osiągnęła 63,2 mln, o 2,9 proc. więcej niż rok wcześniej.

Marża B2B wzrosła z 7,1 proc. do 11,9 proc.

Zalando potwierdziło prognozę skorygowanego EBIT na 2026 r. w przedziale 680–720 mln euro.

Wzrost segmentu B2B

Skorygowany EBIT segmentu B2B wzrósł ponad dwukrotnie, do 42 mln euro. Platforma oprogramowania SCAYLE rozszerzyła bazę klientów korporacyjnych dzięki umowom w USA z Neighborhood Intelligence, w którego portfolio znajduje się m.in. Bed Bath & Beyond, oraz Rue Gilt Groupe. W Wielkiej Brytanii zawarła umowę z N Brown Group.

Jednostka ZEOS Fulfilment pozyskała klientów korporacyjnych, w tym marki Lascana, LC Waikiki oraz Champion.

B2C, Zalando Extended i prognoza

W segmencie B2C GMV wzrosło we wszystkich trzech aplikacjach konsumenckich. Działalność partnerska i obszar retail media rosły w dwucyfrowym tempie.

W ramach Zalando Extended firma włącza na platformę produkty z innych sklepów internetowych, których nie sprzedaje samodzielnie. Zalando zapowiada, że od 2027 r. jego własny agent AI będzie finalizował transakcje w imieniu klientów.

Zalando potwierdza prognozy na cały 2026 r. przedstawione w sierpniu: wzrost GMV i przychodów w dolnej połowie przedziału 12–17 proc. oraz skorygowany EBIT na poziomie 680 mln do 720 mln euro.