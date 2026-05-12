eCommerce na świecie: GameStop składa ofertę 56 mld dolarów za eBay, AI przejmuje zakupy online

Tydzień przyniósł dwie wielkie wiadomości: niespodziewaną ofertę przejęcia eBay przez GameStop za 56 mld dolarów oraz potwierdzenie, że agenci AI wchodzą do głównego nurtu zakupów online. Shopify odnotował rekordowe 100 mld dolarów GMV w Q1 2026. Oto najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia.

Handel i platformy

GameStop składa ofertę 56 mld dolarów za eBay CEO GameStop Ryan Cohen złożył niespodziewaną ofertę przejęcia eBay za 56 miliardów dolarów, z 20-procentową premią. To ruch, który może przerysować globalny rynek marketplace’ów i zmienić układ sił w e-commerce. Źródło: Qazinform, 05.05.2026

Shopify: 100 mld dolarów GMV w Q1 2026 Platforma Shopify poinformowała, że jej sprzedawcy wygenerowali ponad 100 miliardów dolarów wartości transakcji w pierwszym kwartale 2026 roku. Firma odnotowała 34-procentowy wzrost przychodów i stabilne marże wolnych przepływów pieniężnych, co potwierdza dominację Shopify wśród platform dla sprzedawców DTC. Źródło: Simply Wall St, 07.05.2026

MercadoLibre bije prognozy przychodów Latynoamerykański gigant e-commerce i fintech MercadoLibre przekroczył oczekiwania analityków — przychody urosły najszybciej od prawie czterech lat. Firma kontynuuje ekspansję w regionie, gdzie popyt na zakupy online rośnie mimo presji makroekonomicznej. Źródło: Bloomberg, 07.05.2026

Technologia i AI

Google Ads dodaje trzy aktualizacje AI Max Google wprowadził AI Max for Shopping, AI Brief oraz tekstowe zastrzeżenia dla Search. Wszystkie trzy narzędzia wykorzystują AI z wbudowanymi zabezpieczeniami do optymalizacji kampanii reklamowych w e-commerce. Źródło: Practical Ecommerce, 05.05.2026

BigCommerce prezentuje aktualizacje AI i płatności BigCommerce zaprezentował nowe narzędzia AI commerce, szybszy checkout i rozszerzone wsparcie płatności. Firma rozwija również integrację z Feedonomics oraz funkcje dedykowane dla sprzedaży B2B. Źródło: eCommerceNews Australia, 05.05.2026

Visa wchodzi z AI do e-commerce Nowe narzędzia AI od Visy pokazują, gdzie systemy e-commerce zawodzą — lepsze workflow’y poprawiają szybkość, koszty i niezawodność procesów płatności. Eksperci wskazują, że integracja AI z płatnościami to kierunek, w którym musi podążać branża. Źródło: DesignRush, 08.05.2026

Regulacje i prawo

FCC usuwa 3 mln nielegalnych listingów z platform e-commerce Amerykańska Komisja Łączności (FCC) poinformowała o usunięciu 3 milionów ofert niedozwolonych urządzeń elektronicznych z platform e-commerce. Program „Operating Clean Carts”, uruchomiony sześć miesięcy temu, koordynuje działania na rzecz ochrony konsumentów przed niebezpiecznym sprzętem. Źródło: Telecompaper, 05.05.2026

19 krajów WTO zawiera pakt w sprawie ceł na e-commerce USA i grupa krajów zgodziły się na własne moratorium na cła e-commerce, po tym jak Brazylia i Turcja zablokowały globalne porozumienie w WTO. Porozumienie dotyczy braku opłat celnych na transfery cyfrowe i może reshape handel transgraniczny. Źródło: Reuters, 05.05.2026

Indonezja planuje zakaz e-commerce dla osób poniżej 16 lat Rząd Indonezji rozważa zakaz korzystania z platform e-commerce przez osoby poniżej 16 roku życia, bezpośrednio po wprowadzeniu zakazu mediów społecznościowych dla nastolatków. To część szerszego trendu regulacji dostępu nieletnich do platform cyfrowych. Źródło: Community Newspaper Group, 06.05.2026

Korea Południowa zaostrza walkę z AliExpress, Temu i Shein Chińskie platformy sprzedażowe tracą impet wzrostowy w Korei Południowej, ponieważ lokalni gracze — w tym Daiso i Uniqlo — odbierają im udział w rynku. Rząd reaguje na rosnący napływ tanich produktów z Chin. Źródło: KED Global, 10.05.2026

Logistyka i fulfillment

Spadek przychodów DHL eCommerce w Europie o 11 proc. Przychody europejskiego oddziału e-commerce DHL Group spadły o 11 procent w pierwszym kwartale 2026 roku do 883 milionów euro, choć zysk operacyjny pozostał stabilny. To sygnał szerszego spowolnienia w europejskiej logistyce e-commerce. Źródło: MarketScreener, 06.05.2026

Eksport e-commerce z Chin spada po raz pierwszy od lat W marcu 2026 roku wolumeny eksportu e-commerce z Chin spadły o 6 procent rok do roku — pierwszy spadek od kilku lat. Analitycy wskazują na zmianę dynamiki globalnych łańcuchów dostaw napędzanych przez e-commerce. Źródło: Air Cargo News, 05.05.2026

Rynek i konsument

Małe sklepy online w Niemczech tracą przychody Analiza pokazuje, że od trzeciego kwartału 2023 roku mediany przychodów online w Niemczech spadły o 22 procent. To trend, który koncentruje rynek wokół dużych graczy i zwiększa presję na mniejszych sprzedawców. Źródło: Ecommerce News, 05.05.2026

Zwroty w handlu detalicznym sięgnęły 850 mld dolarów Wartość zwróconych towarów w handlu detalicznym wzrosła do 850 miliardów dolarów w ubiegłym roku. Eksperci proponują trzy rozwiązania, zanim marże retailerów znikną pod presją kosztów zwrotów. Źródło: Entrepreneur, 09.05.2026