Rynek generatywnego AI w retail osiągnął 1,55 mld USD, Google uruchomił śledzenie ruchu z systemów AI w GA4, a platformy w Azji i Ameryce Łacińskiej pokazują, że social media stają się pełnoprawnym kanałem sprzedaży. Oto najważniejsze wydarzenia ze świata e-commerce z ostatniego tygodnia.

Technologia i AI

Generatywne AI w retail warte 1,55 mld USD Rynek generatywnego AI w sektorze retail osiągnął wartość 1,55 mld USD w 2026 roku. Personalizacja doświadczeń zakupowych i automatyzacja obsługi klienta to główne obszary wdrożeń. Źródło: GlobeNewswire, 10.07.2026

Google GA4 z kanałem do śledzenia ruchu z AI Nowa funkcja „AI Assistant” w Google Analytics 4 pozwala mierzyć ruch generowany przez systemy AI takie jak ChatGPT czy Gemini. Sklepy mogą teraz sprawdzać zaangażowanie i konwersję z ruchu generowanego przez asystentów AI. Źródło: Practical Ecommerce, 13.07.2026

Reklamy w ChatGPT od Tec-Do Tec-Do zintegrował się z OpenAI, aby obsługiwać reklamy w odpowiedziach ChatGPT. To nowy kanał performance marketingu, gdzie odpowiedzi AI stają się nośnikiem rekomendacji produktowych. Źródło: EIN Presswire, 13.07.2026

Social commerce i nowe rynki

Lazada + Meta: social shopping w Azji Lazada dołączyła do programu Meta Affiliate Partnerships. Twórcy contentu w Azji Południowo-Wschodniej mogą teraz monetyzować treści poprzez zakupy w aplikacji bez konieczności przekierowywania użytkowników poza platformę. Źródło: PRNewswire, 08.07.2026

Meksyk: 65% zakupów napędzanych przez social media Według badania Kueski, 65% konsumentów w Meksyku podejmuje decyzje zakupowe pod wpływem contentu z mediów społecznościowych. To jeden z najwyższych wyników w Ameryce Łacińskiej. Źródło: Mexico Business News, 10.07.2026

84% kupujących cross-border wymaga one-click checkout Badanie PYMNTS pokazuje, że 84% kupujących cross-border deklaruje, iż możliwość szybkiego sfinalizowania transakcji jednym kliknięciem wpływa na wybór sklepu. Źródło: PYMNTS, 07.07.2026

Logistyka i fulfillment

CEVA Logistics otwiera hub w Derby CEVA otwiera obiekt o powierzchni 47 000 m² w Derby, tworząc 300 nowych miejsc pracy. Inwestycja zwiększa moce przerobowe w obsłudze brytyjskiego e-commerce. Źródło: Trans.info, 13.07.2026

J&T Express: 9,18 mld przesyłek w Q2 J&T Global Express obsłużył 9,18 mld przesyłek w Q2 2026, odnotowując wzrost o 24,2% r/r. Azja Południowo-Wschodnia i Ameryka Łacińska napędzają ekspansję. Źródło: TradingView, 08.07.2026

Amazon podnosi opłaty za fulfillment na święta Amazon ogłosił sezonalne opłaty za realizację zamówień na Q4 2026. Dodatkowa opłata 3,5% za paliwo i logistykę pozostaje w mocy. Sprzedawcy powinni zaplanować strategię magazynowania z wyprzedzeniem. Źródło: Supply Chain Dive, 13.07.2026

Hybrydowy fulfillment nową normą Około 40% sprzedawców ze średniego segmentu stosuje hybrydowy model realizacji zamówień, łącząc wiele metod w celu optymalizacji kosztów i elastyczności. Model jednego magazynu odchodzi do przeszłości. Źródło: Yahoo Finance, 07.07.2026

Rynek i regulacje

Coupang debiutuje na NYSE: +41% pierwszego dnia Południowokoreański gigant e-commerce Coupang zadebiutował na nowojorskiej giełdzie, a jego akcje wzrosły o 41%. Firma planuje ekspansję usług płatności cyfrowych. Źródło: KED Global, 10.07.2026

EU cło €3 uderza w cargo Hong Kong–Europa Wolumen cargo lotniczego Hong Kong–Europa spadł o 12% po wprowadzeniu cła na przesyłki e-commerce o niskiej wartości. Linia lotnicze redukują moce, a sprzedawcy szukają alternatywnych tras. Źródło: IndexBox, 13.07.2026

Korea Południowa zaostrza regulacje e-commerce Koreański rząd zatwierdził nowe wymogi weryfikacji sprzedawców online. Przepisy wchodzą 21 lipca i wprowadzają kryteria klasyfikacji platform oraz zaostrzone kary. Źródło: MLex, 14.07.2026