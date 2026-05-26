Płatności odroczone w e‑commerce – dostawcy, ryzyka i plan wdrożenia

Tydzień 19–25 maja 2026 przyniósł wyraźny trend konsolidacji w sektorze AI dla e-commerce. Platformy produkt discovery łączą siły, sprzedawcy detaliczni zwiększają wydatki na cyfryzację, a partnerstwa w segmencie płatności odżywają rynek BNPL w Europie.

Technologia i AI

Triple Whale wprowadził Moby 2 – system operacyjny oparty na AI dla ponad 60 000 marek e-commerce. Platforma agreguje dane sprzedażowe, marketingowe i analityczne w jednym narzędziu. Źródło: PRNewswire, 19.05.2026

Brandfuel.ai wydał moduł lokalizacji treści dla Shopify, który generuje oryginalne treści w wielu językach z uwzględnieniem kontekstu kulturowego. Narzędzie wykracza poza tradycyjne tłumaczenia. Źródło: The Manila Times, 19.05.2026

Zoovu przejęło XGEN AI, tworząc zunifikowaną platformę do wyszukiwania i personalizacji produktów w e-commerce. Połączenie ma zakończyć fragmentację doświadczeń zakupowych online, oferując retailerom jedno narzędzie do search, merchandisingu i AI. Źródło: PRNewswire, 19.05.2026

Netcore Unbxd uruchomiło agenta AI Debugger, który ujawnia zasady rankingu produktów w wyszukiwarkach e-commerce. Narzędzie daje zespołom wgląd w to, jak pozycjonowanie produktów wpływa na konwersję. Źródło: SocialSamosa, 20.05.2026

Płatności i fintech

Klarna nawiązała współpracę z Worldline, aby wesprzeć rozwój płatności odroczonych (BNPL) na rynku europejskim. Partnerstwo umożliwia oferowanie elastycznych form płatności klientom Worldline. Źródło: PYMNTS, 19.05.2026

Nieujawnione kody rabatowe generują straty milionów dolarów dla sprzedawców online. Startup Veeper pomaga markom odzyskać kontrolę nad przecenami i fraudami w marketingu influencerskim. Źródło: Startland News, 19.05.2026

Prawo i regulacje

Zrewidowane rozporządzenie o bezpieczeństwie produktów (GPSRUnijne rozporządzenie o ogólnym bezpieczeństwie produktów, obowiązujące od grudnia 2024 roku. Wymaga, by każdy produkt sprzedawany konsumentom w UE miał odpowiedzialny podmiot z siedzibą we Wspólnocie oraz komplet informacji o bezpieczeństwie.Pełna definicja w słowniku →) objęło wszystkich sprzedawców oferujących towary na terenie UE, włączając przedsiębiorstwa z USA. Nowe zasady dotyczą compliance i oznakowania produktów. Źródło: Practical Ecommerce, 19.05.2026

Logistyka i fulfillment

Badanie Cornell wykazało, że szybkie dostawy pogarszają warunki pracy w centrach fulfillment e-commerce. Skupienie Amazon na szybkości dostaw obniża jakość pracy w porównaniu z tradycyjnymi magazynami. Źródło: Cornell Chronicle, 19.05.2026

Mondi i Ovoko współpracują przy opracowaniu specjalistycznych opakowań dla e-commerce z częściami samochodowymi. Rozwiązanie dotyczy dużych i delikatnych komponentów sprzedawanych online. Źródło: Packaging Insights, 20.05.2026