Płatności odroczone w e‑commerce – dostawcy, ryzyka i plan wdrożenia

Amerykański Express wprowadza standardy dla transakcji autonomicznych, Azja Południowo-Wschodnia potwierdza dynamikę wzrostu, a konsolidacja przesyłek obniża koszty logistyki. Zapraszam do cotygodniowego przeglądu wydarzeń ze świata e-commerce.

Agentic commerce i AI

American Express uruchamia zestaw deweloperski dla agentic commerce Gigant finansowy wprowadził zestaw ACE oraz ochronę zakupów dla transakcji AI, wyznaczając standard bezpieczeństwa w nowym kanale sprzedaży. Źródło: Digital Commerce 360, 14.04.2026

Glu.ai prezentuje narzędzie do widoczności w wynikach AI Startup uruchomił narzędzie natywne dla Shopify, które pomaga markom zwiększyć widoczność w odpowiedziach generowanych przez AI, reagując na przejście od wyszukiwarek do rekomendacji konwersacyjnych. Źródło: Mi3Australia, 15.04.2026

Hippo Innovations: ponad 300 funkcji w jednej platformie Przedsiębiorstwo oferuje system z ponad 300 wbudowanymi funkcjami, który ma zlikwidować zależność od wtyczek w e-commerce enterprise i uprościć zarządzanie sklepem. Źródło: Tech in Asia, 15.04.2026

Rynek i konsument

Southeast Asian e-commerce osiągnął 157,6 mld USD w 2025 roku Wartość GMV handlu elektronicznego w Azji Południowo-Wschodniej wzrosła o 22,8% r/r, co potwierdza dynamiczny rozwój rynku w regionie napędzany rosnącą cyfryzacją konsumentów. Źródło: Vietnam Investment Review, 14.04.2026

Logistyka przewagą konkurencyjną w Indiach Indyjski rynek e-commerce, który ma osiągnąć 250 mld USD do 2030 roku, przechodzi transformację – logistyka zastępuje marketing jako kluczowy czynnik sukcesu w branży. Źródło: Logistics Insider, 14.04.2026

Hashgraph Group i Teleport tworzą system ceł cyfrowych Partnerstwo ma na celu cyfryzację dokumentacji celnej dla handlu e-commerce w Azji Południowo-Wschodniej, co może usprawnić logistykę cross-border. Źródło: PRNewswire, 15.04.2026

Kiko Milano uruchamia e-commerce na Ukrainie Włoska sieć kosmetyczna wprowadziła oficjalną platformę zakupów online w Ukrainie, rozbudowując swoją strategię omnichannel na kolejny rynek europejski. Źródło: Global Cosmetics News, 15.04.2026

Logistyka i fulfillment

Neato pozyskuje 25 mln USD na ekspansję modelu 2P Akcelerator e-commerce otrzymał finansowanie od Advantage Capital, aby pomóc markom uniezależnić się od Amazon i sprzedawać na wielu platformach poprzez jednego operatora. Źródło: Tech Funding News, 14.04.2026

SiteGround wprowadza platformę all-in-one dla MŚP Dostawca hostingu uruchomił zintegrowane rozwiązanie, które łączy hosting, budowanie sklepu i zarządzanie w jednym systemie, skracając czas uruchomienia sprzedaży online. Źródło: PRNewswire, 14.04.2026

Nowe zasady zrównoważonych dostaw e-commerce Konsolidacja przesyłek i dobór właściwych rozmiarów opakowań mogą obciąć koszty logistyki o 30%, a papier wypada lepiej niż plastik zarówno w ochronie, jak i recyklingu. Źródło: Packaging Digest, 14.04.2026

Chiński ekspert e-commerce wynajmuje 30 000 m² w Wielkiej Brytanii Chiński operator e-commerce podpisał umowę na magazyn o powierzchni ponad 30 tys. m² w Wolverhampton, co świadczy o rosnącej ekspansji globalnej chińskich retailerów. Źródło: CoStar, 14.04.2026