Amazon buduje autonomicznego asystenta dla sprzedawców, Target wdraża AI na kartach produktów, a Kohl’s integruje Google Gemini w obsłudze klienta. Równolegle TikTok Shop likwiduje program afiliacyjny w USA i przygotowuje ekspansję w Europie, podczas gdy JD.com uruchamia Joybuy w ośmiu krajach UE.

Technologia i AI

Amazon buduje AI agenta dla sprzedawców Platforma pracuje nad autonomicznym narzędziem, które ma zarządzać cenami, reklamami i obsługą klienta w czasie rzeczywistym. Premiera planowana na Q4 2026. Źródło: Business Insider, 15.08.2026

Target wdraża AI na kartach produktów SVP Technology wyjaśnia, że AI jest drogie, ale priorytetowe przed końcem roku. Retailer testuje generowanie opisów i rekomendacji. Źródło: ClickZ, 12.08.2026

Agenci AI do zakupów osobistych Nowa fala narzędzi AI pomaga konsumentom w wyszukiwaniu produktów i porównywaniu cen. Analitycy przewidują, że do 2027 r. 30% zakupów online będzie wspieranych przez agentów. Źródło: Internet Retailing, 15.08.2026

Marketplace i platformy

TikTok Shop likwiduje program afiliacyjny w USA Platforma odchodzi od modelu opartego na twórcach internetowych na rzecz własnych operacji logistycznych i sprzedaży bezpośredniej. Zmiana dotyczy tysięcy twórców. Źródło: Internet Retailing, 14.08.2026

JD.com uruchamia Joybuy w Europie Chiński marketplace otwiera się na 8 rynków UE, oferując bezpośrednią wysyłkę z Chin z dostawą w 7-15 dni. Źródło: Internet Retailing, 18.08.2026

Walmart i Amazon podnoszą opłaty dla sprzedawców Obaj giganci zwiększają prowizje, co wpływa na marże sprzedawców. Walmart podniósł opłaty o 15-20%, Amazon o 10-15% w wybranych kategoriach. Źródło: Internet Retailing, 15.08.2026

ShopeePlatforma marketplace z Azji Południowo-Wschodniej, należąca do singapurskiej grupy Sea. Działała w Polsce od 2021 roku i wycofała się z rynku w styczniu 2023, koncentrując się na Azji i Ameryce Łacińskiej.Pełna definicja w słowniku → uruchamia dostawy 4h w Brazylii Platforma Sea Ltd debiutuje na rynku świeżej żywności z ekspresową dostawą. Usługa startuje w São Paulo i Rio de Janeiro. Źródło: Reuters, 13.08.2026

Płatności i fintech

Shopify, Coinbase i Stripe pracują nad stablecoinem Partnerstwo ma umożliwić płatności w stablecoinach na platformie Shopify. Testy ruszają w Q4 2026 w wybranych rynkach. Źródło: Internet Retailing, 15.08.2026