AI Overviews od Google czterokrotnie przyspieszyły konwersję w ecommerce, a TikTok Shop zmierza do 100 mld dolarów GMV w 2026 roku. Równolegle presja fraudowa wzrosła o 33%, napędzana przez te same technologie AI. To dwa bieguny tego samego zjawiska: sztuczna inteligencja staje się fundamentem globalnego ecommerce.

Technologia i AI

Google AI Overviews czterokrotnie zwiększa konwersję w ecommerce Badanie Merkle wykazał, że użytkownicy wchodzący przez AI Overviews konwertują czterokrotnie częściej niż tradycyjny ruch organiczny. Wzrost konwersji dotyczy wszystkich analizowanych kategorii produktowych. Źródło: eCommerceTrix, 08.08.2026

TikTok Shop na drodze do 100 mld dolarów GMV w 2026 roku Według Momentum Works, GMV TikTok Shop przekroczyło 50 mld dolarów w pierwszym półroczu 2026. Amerykańska sprzedaż napędza platformę do rocznego wyniku 100 mld dolarów. Źródło: Tubefilter, 06.08.2026

Byli pracownicy Spotify zebrali 10 mln dolarów na AI dla ecommerce Malachyte, założony przez zespół odpowiedzialny za system rekomendacji Spotify, wdraża behawioralną inteligencję w sklepach online. Platforma przewiduje intencje zakupowe w czasie rzeczywistym bez konieczności logowania użytkownika. Źródło: TechCrunch, 06.08.2026

Shopify: AI i Shopify Payments kluczowe dla wzrostu Shopify w raporcie kwartalnym podkreśla, że sztuczna inteligencja jest już silnikiem wzrostu ecommerce na platformie. Shopify Payments odnotowało rekordowe wyniki dzięki integracji z narzędziami AI. Źródło: Marketing4ecommerce, 07.08.2026

Rokt wprowadza Brain V4 – silnik AI do decyzji w czasie rzeczywistym Nowa wersja silnika podejmuje decyzje transakcyjne w milisekundach, dopasowując oferty do każdego kupującego indywidualnie. System wykorzystuje machine learning do personalizacji w trakcie checkoutu. Źródło: Enterprise Times, 06.08.2026

Fraud w ecommerce wzrósł o 33% r/r w 2026 roku Raport Signifyd wykazał, że przejęcia kont wzrosły o 78%, a testy kart o 175%. AI przyspiesza kradzież danych uwierzytelniających. Fraud BOPIS (kup online, odbierz w sklepie) wzrósł o 65%. Źródło: MarTech Cube, 07.08.2026

Prawo i regulacje

Turcja zachowuje preferencje celne w nowym prawie UE W ramach nowych regulacji UE dotyczących ecommerce, Turcja utrzymała preferencyjne traktowanie celne dla przesyłek o niskiej wartości, co daje przewagę tureckim eksporterom. Źródło: Hürriyet Daily News, 08.08.2026

Rynek i konsument

Temu zwróciło 2,15 mln dolarów po śledztwie WSJ Po serii dochodzeń Wall Street Journal, Temu zwróciło środki setkom sprzedawców i wdrożyło system automatycznych zwrotów. Platforma zmaga się z kontrowersjami dotyczącymi praktyk wobec merchantów. Źródło: Bloomberg, 10.08.2026

Generacja X napędza ecommerce zoologiczny w USA Według eMarketer, 41,2% kupujących online w wieku 35-54 lat kupiło produkty dla zwierząt w ostatnim miesiącu. To więcej niż kohorta 18-34 (29,2%) i 55-65 (28,0%). Źródło: eMarketer, 05.08.2026

Wildberries: 1,2 mld dolarów strat po atakach dronów Ukraińskie ataki dronów na magazyny rosyjskiego giganta ecommerce spowodowały straty o wartości 1,2 mld dolarów. Platforma wprowadziła ubezpieczenie od ataków dronów dla sprzedawców. Źródło: UNITED24 Media, 05.08.2026