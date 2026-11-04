W centrum zmian znalazły się automatyzacja obsługi sprzedaży, rozwój infrastruktury logistycznej oraz regulacje zwiększające obowiązki platform i sprzedawców.

Technologia i AI

Shopify łączy sklepy z agentami AI – w aktualizacji Fall ’26 sprzedawcy mogą połączyć Shopify z dziewięcioma agentami AI, aby zarządzać sklepami i sprzedawać przez czat. Źródło: eCommerceNews Australia, 29.10.2026

Atak na platformę Convertr – kampania kradzieży danych kart płatniczych naruszyła wspólny skrypt analityczny używany przez brazylijską platformę e-commerce Convertr. Źródło: SC Media, 28.10.2026

Logistyka i fulfillment

Amazon wdroży 3 tys. elektrycznych ciężarówek – Tata Motors dostarczy pojazdy dla Amazon w Indiach, a partnerzy przewozowi Amazon będą ich właścicielami i operatorami. Źródło: Moneycontrol, 27.10.2026

Roboty zwiększają możliwości Collect&Go – 134 roboty wspierają przygotowywanie zamówień w centrum dystrybucyjnym Colruyt Group, pozwalając kompletować je nawet pięć razy szybciej. Źródło: RetailDetail EU, 29.10.2026

GXO wdroży roboty humanoidalne – GXO Logistics i Agility Robotics wprowadzą roboty Digit 4 w dwóch amerykańskich obiektach fulfillment od początku 2027 r., a następnie jednostki Digit 5. Źródło: Supply Chain Digital, 27.10.2026

Regulacje i platformy

Indie zaostrzają zasady e-commerce – zmienione przepisy, obowiązujące od 1 stycznia 2027 r., zwiększają wymogi dotyczące przejrzystości cen i ujawniania zasad pozycjonowania. Źródło: India Corporate Law, 27.10.2026

Malezja wymaga lokalnej obecności platform – zagraniczne platformy e-commerce i ich sprzedawcy będą musieli stosować e-fakturowanie oraz otworzyć biura w Malezji. Źródło: NST Online, 28.10.2026

Wielka Brytania rozważa pobór VAT przez platformy – według doniesień marketplace’y mogą zostać zobowiązane do pobierania i odprowadzania VAT od sprzedaży realizowanej na ich platformach. Źródło: Digital Watch Observatory, 28.10.2026

Rynki i płatności

About You uruchamia marketplace w Rumunii – sprzedawcy mody w Rumunii mogą sprzedawać lokalnym klientom przez aboutyou.ro, a platforma jest otwarta dla europejskich marek modowych. Źródło: Business Review, 27.10.2026

Wero startuje w holenderskim e-commerce – system rozpoczął działalność w holenderskim handlu internetowym wraz z początkiem migracji iDEAL. Źródło: The Digital Banker, 29.10.2026

Zaostrzone zwroty mogą ograniczać wydatki – czterech na pięciu australijskich klientów deklaruje ograniczenie wydatków lub rezygnację z zakupów, jeśli częste zwroty zostaną objęte surowszymi zasadami. Źródło: eCommerceNews Australia, 28.10.2026