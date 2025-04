ERLI: 78% Polaków korzysta z zakupów online

W ostatnich latach zakupy online stały się integralną częścią życia Polaków. W 2024 roku 78% polskich internautów korzystało z możliwości zakupów w sieci, co wskazuje na stabilizację tego trendu w porównaniu do roku 2023. Polacy podchodzą do zakupów w sposób przemyślany, porównując ceny, korzystając z promocji oraz wybierając wygodne rozwiązania online. Z danych wynika, że 71% konsumentów analizuje różne oferty przed dokonaniem zakupu, a ponad 40% aktywnie korzysta z programów lojalnościowych i rabatów. Platforma ERLI, dynamicznie rozwijający się marketplace, dostrzega rosnące znaczenie świadomego kupowania i dostosowuje swoją ofertę do potrzeb nowoczesnych konsumentów.

Podsumowanie

• W 2024 roku 78% Polaków robiło zakupy online, co pokazuje stabilizację trendu.

• Polacy są coraz bardziej świadomi swoich wyborów zakupowych, analizując oferty i korzystając z promocji.

• ERLI dostosowuje swoją ofertę do potrzeb konsumentów, oferując różne programy wsparcia.

• Wzrost znaczenia zakupów online wskazuje na zmieniające się preferencje Polaków w zakresie wydatków.

Polacy podejmują przemyślane decyzje zakupowe

Polacy nie tylko preferują zakupy online, ale także coraz częściej poszukują korzystnych ofert. Badania przeprowadzone przez ERLI pokazują, że 72% konsumentów stara się znaleźć tańsze zamienniki podczas zakupów, a 56% przyznaje, że wydawanie dużych sum pieniędzy jest dla nich stresujące. W związku z tym, kategorie związane z oszczędnościami i promocjami cieszą się szczególną popularnością. Co więcej, 35% Polaków wydaje większe kwoty na zakupy online z obawą o jakość produktów lub ich dostarczenie, co sprawia, że są bardziej ostrożni w podejmowaniu decyzji zakupowych.

Rosnąca rola zakupów online w budżetach Polaków

Zauważalny jest trend racjonalnego wydawania pieniędzy przez polskich konsumentów. Średnie miesięczne wydatki na zakupy inne niż spożywcze wynoszą 555 zł, z czego aż 340 zł wydawane jest w kanałach online. To dowód na rosnącą rolę platform zakupowych, takich jak ERLI, w codziennych decyzjach konsumentów. Polacy coraz częściej wybierają zakupy internetowe ze względu na wygodę oraz możliwość porównania ofert, co czyni ten kanał sprzedaży kluczowym dla współczesnych użytkowników. Adam Ciesielczyk, Prezes i Założyciel ERLI, podkreśla, że klienci poszukują nie tylko atrakcyjnych cen, ale także poczucia bezpieczeństwa podczas zakupów.

Obawy Polaków związane z zakupami online

Mimo rosnącej popularności zakupów online, Polacy wciąż mają pewne obawy. Największymi barierami pozostają: obawy o jakość produktów (39%), chęć sprawdzenia produktów na żywo przed zakupem (36%) oraz dodatkowe koszty dostawy (27%). ERLI stara się zminimalizować te obawy, oferując m.in. darmową dostawę przy zakupach powyżej 79 zł oraz inne korzyści związane z wygodą zakupów online. Warto zauważyć, że 69% respondentów marzy o wyższych budżetach na zakupy, co może sugerować rosnące zapotrzebowanie na platformy e-commerce, które umożliwiają maksymalizację wydatków bez ryzyka przepłacenia.

Przyszłość zakupów online w Polsce

ERLI przewiduje, że znaczenie platform zakupowych w Polsce będzie nadal rosło. Coraz więcej Polaków rezygnuje z tradycyjnych sklepów na rzecz wygody i oszczędności, jakie oferują zakupy online. Adam Ciesielczyk zauważa, że przyszłość polskiego rynku konsumenckiego zależy od zdolności firm do dostosowywania się do zmieniających się preferencji i oczekiwań konsumentów. ERLI nieustannie wdraża rozwiązania, które umożliwiają podejmowanie bardziej świadomych decyzji zakupowych, takie jak programy „Najtaniej” oraz gwarancja darmowego zwrotu.