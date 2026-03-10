Future Mind zrealizował projekt aplikacji mobilnej m-commerce dla marki Diverse. Nowe rozwiązanie natywne na systemy iOS i Android powstało w ciągu zaledwie pięciu miesięcy i zostało zaprojektowane z myślą o użytkownikach digital natives.

Podsumowanie

• Czas realizacji: aplikacja m-commerce powstała w 5 miesięcy.

• Platformy: rozwiązanie natywne na iOS i Android.

• Framework: projekt wykorzystuje autorski framework Atlas.

• Funkcjonalności: zakupy mobile, listy ulubionych produktów, karta Diverse Club, lokalizator sklepów.

Funkcjonalności aplikacji Diverse

Aplikacja mobilna dla Diverse oferuje użytkownikom kompleksowe doświadczenie zakupowe w kanale mobile. Poza możliwością dokonania zakupów z poziomu urządzenia, klienci mogą tworzyć listy ulubionych produktów, korzystać z karty lojalnościowej Diverse Club oraz zlokalizować najbliższy sklep stacjonarny marki.

Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o użytkownikach digital natives, dla których mobile jest głównym kanałem styczności z marką. Projektanci skupili się na zapewnieniu szybkiego, intuicyjnego i bezproblemowego doświadczenia zakupowego.

Framework Atlas – przyspieszenie wdrożenia

Kluczowym elementem umożliwiającym realizację projektu w ciągu 5 miesięcy było wykorzystanie autorskiego frameworka Atlas. Narzędzie to pozwala na przyspieszenie prac deweloperskich przy zachowaniu wysokiej jakości kodu i funkcjonalności.

Framework Atlas umożliwia tworzenie aplikacji natywnych na wiele platform z wykorzystaniem wspólnych komponentów. To podejście skraca czas wdrożenia przy jednoczesnym zachowaniu natywnej wydajności i doświadczenia użytkownika na każdej z platform.

Mobile-first w strategii Diverse

Decyzja o inwestycji w natywną aplikację mobilną odzwierciedla strategię marki Diverse, która identyfikuje mobile jako kluczowy kanał komunikacji z klientami. Dla grupy docelowej digital natives smartfon jest podstawowym urządzeniem do interakcji z markami i dokonywania zakupów.

Aplikacja integruje kanał online z offline, umożliwiając m.in. lokalizację sklepów stacjonarnych i korzystanie z programu lojalnościowego. To podejście omnichannel pozwala na spójne doświadczenie niezależnie od wybranego przez klienta kanału zakupowego.