Tpay we współpracy z Future Mind uruchamia TpayGO – nową funkcję w aplikacji mobilnej, która umożliwia przyjmowanie płatności w sprzedaży stacjonarnej bez tradycyjnego terminala. Sprzedawca generuje kod QR na smartfonie, a klient skanuje go i wybiera metodę płatności identycznie jak w sklepie internetowym. To kolejny etap budowy mobilnego ekosystemu Tpay, który łączy zarządzanie płatnościami online z obsługą transakcji w fizycznych punktach sprzedaży.

Podsumowanie

• TpayGO: płatności stacjonarne bez terminala – wystarczy smartfon i kod QR

• Dostępne metody: BLIKPolski system płatności mobilnych oparty na sześciocyfrowych kodach generowanych w aplikacji bankowej. W e-commerce jedna z dominujących metod płatności, obok szybkich przelewów i kart.Pełna definicja w słowniku →, Apple Pay, Google Pay, PayPo, Twisto, Raty Pekao, PragmaPay

• BLIK level 0 (on-site) – klient wpisuje kod bezpośrednio w aplikacji sprzedawcy

Płatności stacjonarne w standardzie e-commerce

TpayGO rozszerza aplikację Tpay o obsługę transakcji w punktach sprzedaży fizycznej, wydarzeniach branżowych i spotkaniach z klientami. Zamiast terminala płatniczego sprzedawca korzysta ze smartfona z generowanym kodem QR. Proces płatności odwzorowuje ścieżkę znaną ze sklepu internetowego – klient skanuje kod, wybiera metodę i finalizuje transakcję.

Rozwiązanie udostępnia metody rzadko dostępne w tradycyjnych terminalach, w tym płatności odroczone (PayPo, Twisto) i raty (Raty Pekao, PragmaPay). Oprócz nich sprzedawca może aktywować BLIK, Apple Pay, Google Pay oraz przelewy online przez panel transakcyjny. W praktyce oznacza to, że sprzedawca prowadzący sklep stacjonarny i internetowy oferuje klientom identyczny zestaw metod płatności w obu kanałach.

– Klienci coraz częściej oczekują takiej samej wygody płatności niezależnie od tego, czy kupują online, w aplikacji mobilnej, czy w punkcie stacjonarnym. Sprzedawcy natomiast potrzebują narzędzi, które nie tylko obsłużą transakcję, ale będą wspierać efektywność sprzedaży i zapewnią dostęp do metod płatności znanych z e-commerce – mówi Klaudia Krajewska, Product Manager w Tpay.

BLIK level 0 i diagnostyka transakcji

TpayGO obsługuje BLIK level 0 (on-site), co oznacza, że klient wpisuje kod BLIK bezpośrednio w aplikacji sprzedawcy, bez przekierowania do zewnętrznej bramki. W przypadku odrzucenia transakcji system wyświetla konkretną przyczynę niepowodzenia – np. błędny kod lub przekroczony limit. Tradycyjne terminale rzadko dostarczają tę informację, a jej brak może wydłużyć komunikację z klientem i opóźnić finalizację sprzedaży.

Dla sprzedawców prowadzących równolegle sprzedaż online i stacjonarną BLIK on-site oznacza spójne doświadczenie płatnicze. Klient nie musi przełączać się między aplikacjami – cały proces odbywa się w środowisku sprzedawcy.

Schowek transakcji i obsługa wielu klientów

Z TpayGO może korzystać kilka osób w danej firmie. Funkcja schowka pozwala zminimalizować aktywną transakcję, rozpocząć kolejną i wrócić do niedokończonej w dowolnym momencie. Funkcja jest przydatna gdy klient potrzebuje więcej czasu na wybór metody płatności – np. ratalnej – a sprzedawca może w tym czasie obsługiwać następne osoby bez przestojów.

– Rozwój TpayGO pokazuje, że mobilna transformacja płatności nie kończy się na e-commerce. Przeciwnie, coraz wyraźniej obejmuje cały proces sprzedaży, niezależnie od kanału – mówi Karol Szmaj, VP Strategy & Design w Future Mind (Solita Company).