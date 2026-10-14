Glasmark z Krosna sprzedał na TemuChińska platforma marketplace, która od 2023 roku zdobywa rynek w Polsce dzięki modelowi bardzo niskich cen i bezpośredniej wysyłce z Chin. Działa w modelu „fully managed", gdzie platforma przejmuje pełną kontrolę nad cenami i marketingiem produktów.Pełna definicja w słowniku → ponad 24 tys. produktów w kilka miesięcy od uruchomienia sprzedaży pod koniec 2025 roku. Firma, której działalność opiera się przede wszystkim na sprzedaży hurtowej, rozwija kanał detaliczny także poprzez własny sklep internetowy i platformy marketplace. Glasmark od 1992 r. projektuje i dekoruje wyroby szklane oraz ceramiczne we własnym zakładzie w Krośnie.
Po zbudowaniu sprzedaży w Polsce Glasmark uruchomił sklep na czeskim rynku Temu. Start sprzedaży na tym rynku zajął około czterech dni, a zamówienia są kompletowane w Krośnie.
Podsumowanie
- Glasmark dołączył do programu Temu Local Seller pod koniec 2025 roku.
- W kilka miesięcy firma sprzedała na platformie ponad 24 tys. produktów.
- Wzrost liczby zamówień wymagał modernizacji linii obsługującej zamówienia.
- Firma rozszerzyła sprzedaż na czeski rynek Temu.
Szybki wzrost kanału detalicznego
Pierwsze zamówienia pojawiły się w dniu uruchomienia sprzedaży. Glasmark podaje, że wcześniej na innych platformach zdobycie widoczności i regularnych zamówień zajmowało nawet kilka tygodni.
„Nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się z tak szybkim wejściem na marketplace i tak dynamicznym wzrostem sprzedaży” – mówi Anna Rygiel, współzałożycielka Glasmark.
Wśród najlepiej sprzedających się produktów Glasmark na Temu są kieliszki do wina, szampana i koktajli oraz kubki. Firma projektuje i dekoruje wyroby szklane oraz ceramiczne we własnym zakładzie w Krośnie.
Sprzedaż w Czechach i kolekcje dla rynków
Sklep na czeskim rynku Temu uruchomiono w około cztery dni. Zamówienia z tego rynku są nadal kompletowane w Krośnie i wysyłane za pośrednictwem sieci logistycznej Temu.
Glasmark rozwija kolekcje przeznaczone dla konkretnych krajów – najpierw Polski i Czech, a w kolejnych etapach także Niemiec oraz innych rynków Europy Zachodniej.
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