Glasmark z Krosna sprzedał na TemuChińska platforma marketplace, która od 2023 roku zdobywa rynek w Polsce dzięki modelowi bardzo niskich cen i bezpośredniej wysyłce z Chin. Działa w modelu „fully managed", gdzie platforma przejmuje pełną kontrolę nad cenami i marketingiem produktów.Pełna definicja w słowniku → ponad 24 tys. produktów w kilka miesięcy od uruchomienia sprzedaży pod koniec 2025 roku. Firma, której działalność opiera się przede wszystkim na sprzedaży hurtowej, rozwija kanał detaliczny także poprzez własny sklep internetowy i platformy marketplace. Glasmark od 1992 r. projektuje i dekoruje wyroby szklane oraz ceramiczne we własnym zakładzie w Krośnie.

Po zbudowaniu sprzedaży w Polsce Glasmark uruchomił sklep na czeskim rynku Temu. Start sprzedaży na tym rynku zajął około czterech dni, a zamówienia są kompletowane w Krośnie.

Podsumowanie

  • Glasmark dołączył do programu Temu Local Seller pod koniec 2025 roku.
  • W kilka miesięcy firma sprzedała na platformie ponad 24 tys. produktów.
  • Wzrost liczby zamówień wymagał modernizacji linii obsługującej zamówienia.
  • Firma rozszerzyła sprzedaż na czeski rynek Temu.

Szybki wzrost kanału detalicznego

Pierwsze zamówienia pojawiły się w dniu uruchomienia sprzedaży. Glasmark podaje, że wcześniej na innych platformach zdobycie widoczności i regularnych zamówień zajmowało nawet kilka tygodni.

„Nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się z tak szybkim wejściem na marketplace i tak dynamicznym wzrostem sprzedaży” – mówi Anna Rygiel, współzałożycielka Glasmark.

Wśród najlepiej sprzedających się produktów Glasmark na Temu są kieliszki do wina, szampana i koktajli oraz kubki. Firma projektuje i dekoruje wyroby szklane oraz ceramiczne we własnym zakładzie w Krośnie.

Sprzedaż w Czechach i kolekcje dla rynków

Sklep na czeskim rynku Temu uruchomiono w około cztery dni. Zamówienia z tego rynku są nadal kompletowane w Krośnie i wysyłane za pośrednictwem sieci logistycznej Temu.

Glasmark rozwija kolekcje przeznaczone dla konkretnych krajów – najpierw Polski i Czech, a w kolejnych etapach także Niemiec oraz innych rynków Europy Zachodniej.