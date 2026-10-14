Glasmark z Krosna sprzedał na TemuChińska platforma marketplace, która od 2023 roku zdobywa rynek w Polsce dzięki modelowi bardzo niskich cen i bezpośredniej wysyłce z Chin. Działa w modelu „fully managed", gdzie platforma przejmuje pełną kontrolę nad cenami i marketingiem produktów.Pełna definicja w słowniku → ponad 24 tys. produktów w kilka miesięcy od uruchomienia sprzedaży pod koniec 2025 roku. Firma, której działalność opiera się przede wszystkim na sprzedaży hurtowej, rozwija kanał detaliczny także poprzez własny sklep internetowy i platformy marketplace. Glasmark od 1992 r. projektuje i dekoruje wyroby szklane oraz ceramiczne we własnym zakładzie w Krośnie.

Po zbudowaniu sprzedaży w Polsce Glasmark uruchomił sklep na czeskim rynku Temu. Start sprzedaży na tym rynku zajął około czterech dni, a zamówienia są kompletowane w Krośnie.

Podsumowanie

Glasmark dołączył do programu Temu Local Seller pod koniec 2025 roku.

W kilka miesięcy firma sprzedała na platformie ponad 24 tys. produktów.

Wzrost liczby zamówień wymagał modernizacji linii obsługującej zamówienia.

Firma rozszerzyła sprzedaż na czeski rynek Temu.

Szybki wzrost kanału detalicznego

Pierwsze zamówienia pojawiły się w dniu uruchomienia sprzedaży. Glasmark podaje, że wcześniej na innych platformach zdobycie widoczności i regularnych zamówień zajmowało nawet kilka tygodni.

„Nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się z tak szybkim wejściem na marketplace i tak dynamicznym wzrostem sprzedaży” – mówi Anna Rygiel, współzałożycielka Glasmark.

Wśród najlepiej sprzedających się produktów Glasmark na Temu są kieliszki do wina, szampana i koktajli oraz kubki. Firma projektuje i dekoruje wyroby szklane oraz ceramiczne we własnym zakładzie w Krośnie.

Sprzedaż w Czechach i kolekcje dla rynków

Sklep na czeskim rynku Temu uruchomiono w około cztery dni. Zamówienia z tego rynku są nadal kompletowane w Krośnie i wysyłane za pośrednictwem sieci logistycznej Temu.

Glasmark rozwija kolekcje przeznaczone dla konkretnych krajów – najpierw Polski i Czech, a w kolejnych etapach także Niemiec oraz innych rynków Europy Zachodniej.