Glovo po siedmiu latach obecności w Polsce działa w 200 miastach i współpracuje z ponad 15 tys. partnerów biznesowych. Restauracje pozostają największą kategorią sprzedażową firmy, a najszybciej rozwijającym się segmentem jest quick commerce – wskazuje Sacha Michaud, współzałożyciel Glovo.

W quick commerce dominują zakupy spożywcze. Oferta obejmuje także produkty dla zwierząt, książki, kosmetyki i elektronikę.

Podsumowanie

Glovo działa w 200 polskich miastach.

Firma współpracuje z ponad 15 tys. partnerów biznesowych.

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 90 proc. partnerów Glovo.

Quick commerce jest najszybciej rozwijającym się segmentem firmy.

Partnerzy i sprzedaż online

Sacha Michaud wskazał, że współpraca z Glovo jest dla wielu partnerów pierwszym krokiem w stronę cyfryzacji i sprzedaży online.

„Glovo ułatwia dotarcie do klientów ponad 15 tysiącom partnerów biznesowych, z których aż 90 proc. stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Dla wielu z nich współpraca z Glovo stanowi ich pierwszy krok w stronę cyfryzacji i rozpoczęcia sprzedaży online” – podkreślił Sacha Michaud, współzałożyciel Glovo.

Aplikacja i konkurencja

Elisabet Ricart Roig, dyrektorka generalna Glovo w Polsce, podała, że aplikacje takie jak Glovo pobrano w Polsce ponad 25 milionów razy. Według danych Sensor Tower Glovo od sześciu lat jest najczęściej pobieraną aplikacją na polskim rynku.

Sacha Michaud ocenił, że największym wyzwaniem dla firmy w Polsce jest konkurencyjny rynek, na którym działa wiele firm konkurujących w tej przestrzeni.