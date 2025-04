InPost Pay: 7,5 mln użytkowników i współpraca z CCC

Rozwiązanie, które łączy płatność za zakupy i dostawę w jednym miejscu, zdobywa uznanie wśród rosnącej grupy klientów indywidualnych i biznesowych. Wdrożenie usługi InPost Pay obejmie strony internetowe sklepów Modivo, CCC i e-Obuwie oraz ich aplikacje mobilne. Z usługi InPost Pay korzysta już ponad 7,5 mln użytkowników, a jej wdrożenie przez ponad 1 700 merchantów potwierdza rosnące zainteresowanie tym rozwiązaniem.

Podsumowanie

• InPost Pay łączy płatności i dostawę w jednym procesie.0

• Usługa jest już dostępna w popularnych sklepach internetowych.

• Wdrożenie InPost Pay zwiększa konwersję koszykową o ponad 20 p.p.

• Aplikacja InPost Mobile ułatwia zakupy i zarządzanie zamówieniami.

Decyzja o współpracy z nowymi partnerami jest wynikiem pozytywnych rezultatów pilotażu prowadzonego w sklepie DeeZee przez ostatnie 14 miesięcy. InPost Pay potwierdził wysoką skuteczność w zakresie poprawy konwersji koszykowej, która wzrosła o ponad 20 punktów procentowych. W kluczowym okresie jego udział w całości koszyków DeeZee osiągnął blisko 10%. Szymon Wałach, wiceprezes zarządu ds. digital i strategii InPost, podkreśla, że „InPost Pay to kolejny element ekosystemu InPost, skoncentrowany na stałym doskonaleniu doświadczeń zakupowych w e-commerce oraz na błyskawicznej dostawie”.

Korzyści dla partnerów e-commerce

Wdrożenie InPost Pay w całej Grupie Kapitałowej CCC przynosi szereg korzyści biznesowych. Karol Półtorak, członek zarządu GK CCC, zauważa, że „przekonuje nas synergia wartości, które daje InPost Pay oraz Program Lojalnościowy InPost”. Dzięki temu możliwe będzie wprowadzenie nowatorskich rozwiązań wspierających lojalizację klientów. Docelowo ma to prowadzić do istotnego obniżenia kosztów pozyskania klienta, co jest strategicznym celem GK CCC.

InPost Pay zapewnia łatwy i intuicyjny proces zakupowy, eliminując główne trudności związane z e-commerce w Polsce. Podczas zakupu wystarczy wybrać opcję „Dodaj do koszyka InPost Pay”, a następnie przejść do aplikacji InPost Mobile, aby sfinalizować transakcję. Aplikacja automatycznie zaproponuje preferowaną formę dostawy oraz metodę płatności, co znacząco upraszcza cały proces. Dodatkowo, wszystkie informacje dotyczące zamówień są dostępne w jednym miejscu, co zwiększa komfort zakupów.

Wzrost konwersji i pozyskiwanie nowych klientów

InPost Pay to usługa, która może być wdrożona w niemal każdym sklepie internetowym. Jej celem jest skrócenie ścieżki zakupowej oraz zmniejszenie ryzyka porzucenia koszyka. Usługa zwiększa konwersję koszykową nawet o 30-70% w zależności od branży, a także pomaga w pozyskiwaniu nowych klientów. Blisko 85% użytkowników InPost Pay stanowi nową grupę klientów dla partnerów e-commerce, co potwierdza rosnące zainteresowanie tą formą płatności.

Zgodnie z najnowszymi badaniami Kantar, InPost jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek dostarczających przesyłki, uzyskując aż 99% wskazań. Ponadto, 93% polskich internautów robiących zakupy online wybiera Paczkomat InPost jako formę dostawy, a 85% jako formę wysyłki. 83% badanych uznaje Paczkomat InPost za najbardziej ekologiczny sposób dostaw. Gotowość do polecania urządzeń Paczkomat InPost, mierzona wskaźnikiem NPS, osiągnęła poziom aż 77 punktów.