InPost przejmuje Yodel – 300 mln przesyłek rocznie w UK

Grupa InPost, znana z działalności w obszarze dostaw dla e-commerce, podejmuje istotny krok w kierunku umocnienia swojej obecności na rynku brytyjskim poprzez przejęcie firmy Yodel, jednego z kluczowych dostawców przesyłek w Wielkiej Brytanii. Ta transakcja ma na celu wzmocnienie pozycji InPost jako trzeciego niezależnego operatora logistycznego w Zjednoczonym Królestwie oraz przyspieszenie tempa wzrostu firmy. Dzięki połączeniu sił, InPost planuje dostarczać przesyłki zarówno do maszyn Paczkomat®, jak i bezpośrednio do drzwi klientów.

Podsumowanie

• InPost przejmuje Yodel, co umacnia jego pozycję na rynku brytyjskim.

• Transakcja przyspiesza rozwój InPost w UK, zwiększając wolumen przesyłek.

• InPost planuje dostarczać przesyłki do 700 e-sklepów, co zwiększa jego zasięg.

• Przejęcie Yodel to strategiczny krok w kierunku długoterminowego wzrostu w Wielkiej Brytanii.

Strategiczne znaczenie przejęcia Yodel

Przejęcie Yodel jest kluczowym elementem strategii rozwoju InPost na rynku brytyjskim. Rafał Brzoska, założyciel i CEO Grupy InPost, podkreśla, że „przejęcie firmy Yodel jest kluczowym momentem rozwojowym na drodze do zrewolucjonizowania brytyjskiego rynku dostaw oraz obecności Grupy InPost w całej Europie”. Dzięki tej transakcji InPost planuje zwiększyć wolumen przesyłek do około 300 milionów rocznie oraz rozszerzyć bazę sprzedawców do ponad 700 e-sklepów. Dodatkowo, InPost zamierza wprowadzić unikalną usługę dostawy w reżimie D+1, co może przyciągnąć nowych klientów w segmencie B2C.

Wzrost i rozwój InPost w Wielkiej Brytanii

InPost, po przejęciu Yodel, ma szansę na znaczący wzrost w Wielkiej Brytanii. Grupa posiada już ponad 18 000 punktów OOH, w tym 10 000 maszyn Paczkomat, co stwarza solidną podstawę do dalszej ekspansji. W 2024 roku InPost dostarczył 93,2 miliona paczek w UK, co oznacza podwojenie wolumenów w porównaniu do roku 2023. Wzrost ten był napędzany głównie przez sektory C2C oraz zwroty B2C, co wskazuje na rosnące zainteresowanie usługami dostaw wśród klientów.

Finanse i przyszłość InPost

W 2024 roku InPost odnotował rekordowe wyniki finansowe, z przychodami wzrastającymi o 23,5% r/r do 10,9 miliarda złotych. Skorygowana EBITDA osiągnęła poziom 3,6 miliarda złotych, co stanowi wzrost o 33,5% r/r. W kontekście przejęcia Yodel, InPost zainwestował 106 milionów funtów w formie obligacji zamiennych, co podkreśla zaangażowanie firmy w rozwój na rynku brytyjskim. Przejęcie Yodel, po wcześniejszym zakupie Menzies Distribution, daje InPost pełną kontrolę nad procesem logistycznym w Wielkiej Brytanii, co może przynieść dalsze korzyści w przyszłości.