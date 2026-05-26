Przesyłki międzynarodowe InPost trafiły do aplikacji InPost Mobile i na stronę SzybkieNadania.pl. Grupa InPost uruchomiła funkcjonalność pozwalającą na nadawanie paczek z siedmiu krajów Europy bezpośrednio do polskich Paczkomatów. Usługa odpowiada na potrzeby klientów podróżujących, którzy chcą wysyłać zakupy lub rzeczy bez zbędnych formalności.

Podsumowanie

• Nowa funkcja: nadawanie przesyłek z 7 krajów Europy do Paczkomatów w Polsce.

• Dostępność: Włochy, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Hiszpania, Portugalia.

• Platformy: aplikacja InPost Mobile i strona SzybkieNadania.pl.

• Cztery rozmiary przesyłek do wyboru, dodatkowo dostępne punkty PUDO.

Jak działa nadawanie paczek z Europy

Nowa funkcjonalność to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy chcą podróżować bez zbędnych formalności. Dzięki niej przesyłki z Europy do Polski są tak proste, jak te krajowe. Proces nadania jest intuicyjny i szybki – użytkownik wybiera kraj nadania, rozmiar przesyłki i lokalizację Paczkomatu docelowego w Polsce.

Funkcja jest obecnie dostępna w siedmiu krajach: Włoszech, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburgu, Hiszpanii oraz Portugalii. Klienci mogą korzystać nie tylko z Paczkomatów, ale także z punktów PUDO, co zwiększa elastyczność w wyborze najdogodniejszej formy wysyłki.

„Chcemy zapewnić mieszkańcom i turystom najwyższy poziom wygody i elastyczności w zarządzaniu przesyłkami, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Od teraz podróżujący mogą cieszyć się większą swobodą i elastycznością podczas wakacyjnych wyjazdów, co jest szczególnie istotne w zbliżającym się sezonie letnim” – powiedział Rafał Brzoska, Założyciel i CEO Grupy InPost.