InPost uruchomił testy beta aplikacji InPost Mobile z Asystentem zakupowym AI. W ramach usługi InPost Plus klienci otrzymują bezpłatną dostawę i zwroty. Z platformy korzysta już 16 milionów aktywnych użytkowników.

Podsumowanie

– 16 milionów aktywnych użytkowników korzysta z aplikacji InPost Mobile.

– Ponad 4000 sprzedających dołączyło do platformy, w tym Modivo, RTV Euro AGD, x-kom.

– Sprzedawcy nie płacą prowizji – to nie jest marketplace.

– Faza beta skierowana do zaufanych klientów InPost.

Asystent zakupowy AI w aplikacji InPost Mobile

InPost prowadzi testy beta funkcji Asystenta zakupowego AI w aplikacji InPost Mobile. Asystentem jest postać psa o imieniu Von Halsky. Funkcja jest dostępna w fazie beta dla wybranej grupy zaufanych klientów. Rozwiązanie umożliwia użytkownikom interakcję z asystentem podczas procesu zakupowego w ramach aplikacji mobilnej operatora paczkomatów.

Dzisiaj prezentujemy nową usługę, bo chcemy być obecni nie tylko tam, gdzie zakupy się kończą, ale również tam, gdzie się zaczynają. Została ona stworzona dla firm, które chcą działać szybciej, efektywniej i bliżej klienta, ale przede wszystkim z myślą o naszych użytkownikach. Dedykujemy ją tym, którzy już dziś doceniają potencjał AI w wyszukiwaniu najlepszych produktów i ofert, porównywaniu cen i dokonywaniu świadomych wyborów. Stworzyliśmy ją również dla każdego, kto oczekuje łatwiejszych, szybszych i bardziej intuicyjnych zakupów – podkreśla Rafał Brzoska, Założyciel i CEO Grupy InPost.

Model współpracy ze sprzedającymi

Do platformy InPost dołączyło już ponad 4000 sprzedających. Wśród partnerów znajdują się takie firmy jak Modivo, RTV Euro AGD oraz x-kom. Model biznesowy nie opiera się na prowizjach od sprzedających – InPost podkreśla, że to nie jest marketplace. Sprzedawcy uczestniczą w programie bez opłat prowizyjnych, co odróżnia rozwiązanie od tradycyjnych platform handlowych.

Usługa InPost Plus

W ramach usługi InPost Plus użytkownicy otrzymują bezpłatną dostawę oraz bezpłatne zwroty. Korzyści są dostępne dla klientów korzystających z aplikacji InPost Mobile w fazie testów beta. Usługa stanowi element szerszego ekosystemu usług oferowanych przez operatora paczkomatów.