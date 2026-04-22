InPost Francja rośnie w siłę po strategicznej ekspansji Grupy InPost na tamtejszym rynku. Od przejęcia Mondial Relay w lipcu 2021 roku firma zainwestowała 900 mln euro, uruchomiła 20 obiektów logistycznych i zwiększyła sieć paczkomatów z 300 do 10 tys. urządzeń. Prezes Rafał Brzoska omówił te rezultaty podczas spotkania z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Gdańsku.

Podsumowanie

• InPost zainwestował 900 mln euro we Francji od 2021 roku.

• Sieć paczkomatów urosła z 300 do 10 000 urządzeń.

• 20 nowych obiektów logistycznych, w tym sortownie w Harnes, Troyes, Brive i Le Mans.

• Mondial Relay obsługuje 60 000 sprzedawców internetowych i miliony klientów.

Inwestycje i infrastruktura we Francji

Grupa InPost jest największym polskim inwestorem we Francji. Od momentu przejęcia francuskiej marki Mondial Relay w lipcu 2021 roku firma uruchomiła 20 obiektów logistycznych, w tym zaawansowane sortownie w Harnes, Troyes, Brive i Le Mans. Łączna liczba stanowisk wspieranych przez Grupę we Francji wynosi ponad 2300, a inwestycje stworzyły 600 nowych miejsc pracy.

Firma zarządza również ponad 7000 punktów odbioru i nadawania przesyłek (PUDO). Sieć paczkomatów na rynku francuskim zwiększyła się z 300 urządzeń w 2021 roku do 10 000 obecnie, co oznacza ponad 33-krotny wzrost w ciągu pięciu lat.

Mondial Relay – francuska marka z europejskim zapleczem

Mondial Relay obsługuje około 60 000 sprzedawców internetowych we Francji. W 2026 roku marka zajęła 47. miejsce w rankingu Kantar BrandZ TOP50 jako jeden z najbardziej wartościowych brandów. Trajektoria marki pokazuje, jak silna francuska marka może czerpać korzyści ze skali, technologii i możliwości inwestycyjnych ogólnoeuropejskiej grupy.

„Połączenie lokalnego doświadczenia ze skalą i technologią ogólnoeuropejskiej grupy może stworzyć ekosystem dostaw, przynoszący korzyści zarówno konsumentom, jak i firmom” – podkreśla Rafał Brzoska, prezes zarządu i założyciel InPost.

Kontekst współpracy polsko-francuskiej

Spotkanie Rafała Brzoski z Emmanuelem Macronem zbiegło się z obchodami pierwszego Polsko-Francuskiego Dnia Przyjaźni (20 kwietnia), ustanowionego na mocy traktatu podpisanego w Nancy 9 maja 2025 roku. Umowa wzmacnia relacje w obszarach obrony, gospodarki oraz energii i stanowi tło dla rozmów o zacieśnianiu współpracy gospodarczej między oboma krajami.

InPost w liczbach

Grupa InPost na koniec czwartego kwartału 2025 roku dysponowała 94 500 punktów out-of-home, w tym ponad 61 000 urządzeń Paczkomat i ponad 33 000 punktów PUDO w 9 krajach: Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Luksemburgu i Holandii. Firma współpracuje z około 100 000 e-sprzedawców, a w 2025 roku obsłużyła blisko 1,4 miliarda przesyłek, co oznacza wzrost o 25 proc. rok do roku.