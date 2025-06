InPost umacnia pozycję w Europie z 50 000 punktami OOH

Grupa InPost, znana z rozwiązań logistycznych dla e-commerce, ogłosiła znaczący rozwój swojej sieci maszyn Paczkomat. W Wielkiej Brytanii liczba tych urządzeń przekroczyła 10 000, a we Francji osiągnęła 8 000. W połączeniu z punktami PUDO, InPost dysponuje już ponad 16 000 punktów w UK oraz ponad 17 000 we Francji. Rafał Brzoska, założyciel i CEO Grupy InPost, podkreślił, że ich sieć liczy obecnie ponad 50 000 maszyn Paczkomat w dziewięciu krajach, co świadczy o dynamicznej ekspansji firmy na rynku europejskim.

Podsumowanie

• InPost zwiększa liczbę maszyn Paczkomat w UK i Francji.

• W sumie sieć InPost liczy ponad 50 000 punktów w Europie.

Ekspansja InPost w Europie

InPost, działający pod marką Mondial Relay we Francji, stał się kluczowym graczem na tamtejszym rynku. W ciągu zaledwie trzech lat liczba maszyn Paczkomat wzrosła ponad 25-krotnie, co czyni dostawy out-of-home popularnym rozwiązaniem. Mondial Relay znalazł się w prestiżowym rankingu BrandZ „TOP50 Francja”, gdzie został wyceniony na ponad 1 miliard USD. Taki rozwój pokazuje, jak ważne są nowoczesne rozwiązania logistyczne w kontekście rosnącego rynku e-commerce.

W Wielkiej Brytanii, gdzie rynek e-commerce ma największy potencjał w Europie, InPost zajmuje obecnie trzecie miejsce wśród niezależnych operatorów logistycznych. Ostatnia inwestycja w spółkę Yodel przyczyniła się do szybszej ekspansji na tym rynku. Dzięki temu InPost zwiększył swoją bazę sprzedawców do ponad 700 e-sklepów oraz rozbudował sieć punktów OOH z 13 do 16 tysięcy. Takie działania pozwalają na szacowanie wzrostu wolumenu przesyłek do około 300 milionów rocznie.

Wyniki finansowe i przyszłość InPost

W pierwszym kwartale 2025 roku Grupa InPost odnotowała wolumen przesyłek na poziomie 272 milionów, co stanowi wzrost o 12% w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost ten jest wynikiem nie tylko rozbudowy sieci, ale także rosnącego zainteresowania usługami InPost wśród klientów. Przychody Grupy osiągnęły 3 miliardy złotych, co oznacza wzrost o 22% w skali roku.