Rynek e-commerce w Polsce wchodzi w fazę zrównoważonego wzrostu, a bramka płatnicza e-commerce staje się kluczowym elementem infrastruktury dla nowych sklepów internetowych. Fundacja Polska Bezgotówkowa odpowiedziała na potrzeby mikrofirm uruchamiając program wsparcia – przez 12 miesięcy lub do osiągnięcia 50 tys. zł obrotu brutto nie ponoszą żadnych opłat za usługę płatniczą na karty Visa i Mastercard.

Podsumowanie

• 77 proc. dorosłych Polaków kupuje online co najmniej raz w miesiącu, a 44 proc. robi to 1–2 razy.

• 66 proc. kupujących korzysta ze smartfona do zakupów online, a dla 46 proc. to główne urządzenie.

• Do końca 2025 r. do programu Fundacji przystąpiło 550 tys. przedsiębiorców, sfinansowano 780 tys. urządzeń płatniczych.

Mobile commerce i omnichannel kształtują polski e-commerce

Smartfon stał się głównym urządzeniem zakupowym w Polsce. Z danych Fundacji Polska Bezgotówkowa wynika, że 66 proc. kupujących korzysta z telefonu podczas zakupów online, a dla 46 proc. jest to najczęściej wybierane urządzenie. Równolegle rośnie znaczenie modelu omnichannel – sprzedawcy integrują kanały sprzedaży, oferując click&collect, zakupy w sieci z odbiorem w sklepie stacjonarnym czy wspólne programy lojalnościowe. Granica między handlem online a offline zaciera się na rzecz jednego, spójnego ekosystemu zakupowego.

Na dynamikę rynku wpływa również rozwój marketplace’ów, ekspansja handlu cross-border oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji do personalizacji doświadczeń zakupowych. Walka o klienta w sieci wymaga od przedsiębiorców inwestycji nie tylko w katalog produktów, ale także w infrastrukturę techniczną, której brak bywa barierą dla mikrofirm.

Program wsparcia: 12 miesięcy bez opłat za bramkę płatniczą

W 2025 r. Fundacja Polska Bezgotówkowa rozszerzyła Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego o moduł dedykowany e-commerce. Z wsparcia mogą skorzystać właściciele małych firm, którzy nie mają aktualnej umowy na przyjmowanie płatności bezgotówkowych online i nie mieli takiej umowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przez rok lub do momentu osiągnięcia 50 tys. zł obrotu brutto firma nie płaci żadnych opłat za utrzymanie usługi płatniczej na karty Visa i Mastercard.

„Największą barierą na drodze do ich wzrostu jest często brak wystarczających środków finansowych na rozwój i inwestycje – również w infrastrukturę płatniczą. Chcemy ułatwić decyzję przedsiębiorcom, którzy zastanawiają się nad uruchomieniem działalności w Internecie” – powiedziała Joanna Erdman, prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Program znajduje uznanie wśród uczestników. Badania Fundacji wskazują, że 52 proc. ankietowanych ceni jego atrakcyjność finansową, 40 proc. docenia brak prowizji za transakcje kartami, a 35 proc. wskazuje na brak kosztów uruchomienia bramki. Z kolei 28 proc. właścicieli firm online dzięki programowi dotarło do nowych klientów, a 27 proc. zwiększyło liczbę transakcji. Dla co piątego uczestnika (21 proc.) to szansa na rozwój działalności w e-commerce.

Click to Pay – globalny standard płatności bez podawania danych karty

Niemal 30 proc. kupujących online wskazało, że istotnym czynnikiem wyboru płatności w Internecie jest możliwość podania jak najmniejszej ilości danych. Odpowiedzią na tę potrzebę jest Click to Pay – globalny standard płatności kartą w Internecie, który eliminuje konieczność manualnego wpisywania numeru karty, logowania się do sklepu czy zapamiętywania haseł. Klienci zapisują kartę raz, a następnie płacą w uproszczony sposób w każdym internetowym sklepie obsługującym to rozwiązanie.

System wykorzystuje technologię tokenizacji, która zastępuje wrażliwe dane karty losowym tokenem, zapewniając bezpieczeństwo transakcji. „Rezygnacja z takich rozwiązań może w praktyce przekładać się na porzucanie koszyka zakupowego i niższą sprzedaż” – ocenia Joanna Erdman.

Skala działania Fundacji i nowi partnerzy

Od powstania w 2017 r. Fundacja Polska Bezgotówkowa sfinansowała blisko 780 tys. urządzeń do przyjmowania płatności cyfrowych. Do końca 2025 r. do programu przystąpiło niemal 550 tys. przedsiębiorców, w tym 3,6 tys. podmiotów z sektora publicznego. Łączna liczba zainstalowanych urządzeń osiągnęła 713 tys., z czego ponad 20 tys. wdrożono w administracji publicznej. Kolejne 65 tys. urządzeń objęto wsparciem w ramach dedykowanych projektów.

Tylko w 2025 r. sieć akceptacji powiększyła się o ponad 52 tys. nowych rozwiązań płatniczych, w tym prawie 1600 w obszarze e-commerce. Największą dynamikę wzrostu odnotowano w branżach beauty oraz gastronomii, które wygenerowały ponad 30 proc. nowych instalacji. Liderami pod względem geograficznym pozostają województwa: mazowieckie, śląskie, małopolskie i wielkopolskie – zainstalowano tam łącznie ponad 46 proc. wszystkich urządzeń.

Do programu dla e-commerce w 2025 r. dołączyły firmy: Autopay, Bank Pekao SA, eService, Elavon, Paymentic, Przelewy24 (Grupa Nexi), SIBS oraz Worldline. W 2026 r. listę partnerów rozszerzono o PayU oraz ING z bramką iMoje.