Cinkciarz.pl ogłosił właśnie udostępnienie wielowalutowych kart płatniczych wraz z dedykowaną aplikacją mobilną. Co więcej, w promocji na start jedyny koszt posiadania karty, czyli opłata za wydanie, wynosi 0 zł. Oprócz tradycyjnego plastiku dostępna jest też wersja wirtualna.

Wielowalutowa karta płatnicza bez zobowiązań i nieoczekiwanych kosztów – tak Cinkciarz.pl zachęca do zamówienia nowości w ofercie portalu. Ma służyć klientom nie tylko podczas dalekich wojaży czy zakupów w zagranicznych sklepach internetowych, ale przede wszystkim na co dzień, do płatności w polskich złotych. Jak Cinkciarz.pl chce do tego przekonać klientów?

Karta dostępna w portalu Cinkciarz.pl ma być darmową alternatywą dla debetówek oferowanych przez banki. Klienci otrzymują produkt bez stałych opłat i innych obostrzeń np. w postaci wymaganej liczby transakcji. Darmowe są: płatności we wszystkich walutach, 20 rachunków walutowych, doładowanie karty i przelew środków do portfela walutowego, wypłaty z bankomatów na całym świecie, a na start również wydanie fizycznej karty.

Kartą można płacić w ponad 160 walutach – wszędzie tam, gdzie akceptowane są karty Visa. Klienci mają dostęp do darmowych rachunków w złotych i 19 innych walutach, dzięki czemu unikają wysokich kosztów za przewalutowanie.

Nasza nowość to mieszanka idealna: łączy możliwości karty płatniczej z usługą korzystnej wymiany walut. To odpowiedź na skomplikowane produkty bankowe z wysokimi opłatami, barbarzyńskimi kosztami przewalutowania i utrudnionym dostępem do ustawień bezpieczeństwa – mówi Piotr Kiciński, wiceprezes Cinkciarz.pl. – Oferta skierowana jest zarówno do klientów, którzy szukają darmowego konta i karty do płatności w złotych, jak i do płacących w innych walutach w internecie czy za granicą.

Cinkciarz.pl proponuje klientom ciekawy model zarządzania pieniędzmi na karcie oparty na dwóch saldach. Jedno saldo to środki w portfelu walutowym, gdzie można również wymienić walutę. Drugie służy do płatności kartą. By z niej skorzystać, wystarczy przesunąć dowolną kwotę z portfela na kartę. Doładowania są natychmiastowe. To rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo środków oraz zachęca do kontroli wydatków i świadomego oszczędzania. Na karcie można przechowywać środki na bieżące wydatki, resztę pozostawiając w portfelu, gdzie będą one bezpieczne w razie kradzieży karty.

Cinkciarz.pl udostępnia dwa warianty karty: fizyczną i wirtualną. Tradycyjny plastik można zamówić z dostawą do domu. Z okazji premiery karta wydawana jest za darmo. Cinkciarz.pl zapowiedział, że w pierwszym kwartale 2021 r. planuje umożliwić podpięcie karty do Google Pay i Apple Pay.

Fintech udostępnił także wygodne i intuicyjne narzędzie do obsługi karty – aplikację mobilną na Android i iOS. Poza zamówieniem karty czy doładowaniem salda umożliwia ona zmianę limitów i PIN-u, a także blokadę karty. W razie potrzeby można również zdecydować o wyłączeniu możliwości wypłat gotówki lub płatności zbliżeniowych, zagranicznych czy internetowych.