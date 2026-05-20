Żabka Jush przekroczyła próg 8 mln zrealizowanych zamówień od początku działalności w 2021 roku. Platforma szybkich dostaw e-grocery należąca do spółki Lite e-Commerce z Grupy Żabka rośnie w tempie 50–60 proc. rok do roku, potwierdzając skalę popytu na ekspresowe zakupy spożywcze online w Polsce.

Podsumowanie

• 8 mln zamówień od 2021 roku – Żabka Jush potwierdza trwały popyt na szybkie dostawy e-grocery.

• Wzrost 50–60 proc. r/r – platforma korzysta z ekosystemu Grupy Żabka.

• Trzy modele w jednej aplikacji: Jush (15 min, 4 tys. produktów), delio (do godziny, 10 tys. produktów).

• Ekspansja: Warszawa (X 2021), Kraków (IV 2022), Wrocław (VIII 2025).

Ekosystem Grupy Żabka jako fundament wzrostu

Żabka Jush działa jako platforma zakupowa w segmencie e-grocery w ramach spółki Lite e-Commerce, należącej do Grupy Żabka. Połączenie zasobów, infrastruktury i doświadczenia operacyjnego grupy umożliwia platformie wzrost, którego konkurenci budujący od zera nie są w stanie powtórzyć.

„8 milionów zrealizowanych zamówień to dla nas potwierdzenie, że szybkie dostawy produktów spożywczych stały się w Polsce trwałą zmianą nawyków zakupowych. Rośniemy w tempie 50–60 proc. rok do roku, bo korzystamy z unikalnego ekosystemu: zasobów, infrastruktury i doświadczenia, których żaden gracz nie zbuduje od zera” – powiedział Maciej Nowakowski, CEO Lite e-Commerce.

Kluczową zaletą modelu jest dostęp do istniejącej infrastruktury logistycznej i bazy lokalowej Grupy Żabka, co redukuje koszty wejścia na rynek i przyspiesza ekspansję geograficzną. W segmencie quick commerce, gdzie marże są niskie, a koszty dostawy wysokie, integracja z siecią detaliczną stanowi barierę wejścia dla nowych graczy.

Trzy modele zakupowe w jednej aplikacji

Żabka Jush oferuje klientom trzy warianty zakupów w ramach pojedynczej aplikacji, różniące się czasem dostawy i wielkością asortymentu.

Model ekspresowy Jush zapewnia dostawę w nawet 15 minut z katalogu 4 tys. produktów. To klasyczny format quick commerce – ograniczony asortyment produktów spożywczych i artykułów pierwszej potrzeby, zoptymalizowany pod szybkość realizacji.

Delio supermarket online oferuje szeroki asortyment 10 tys. produktów z dostawą do godziny. Większy katalog i dłuższy czas realizacji pozwala obsłużyć klientów planujących większe zakupy spożywcze, którzy nie potrzebują natychmiastowej dostawy, ale oczekują pełniejszego wyboru niż w modelu ekspresowym.

Trzeci model to zakupy z Żabką Jush w roli pośrednika – klient zamawia przez aplikację, a dostawa realizowana jest ze sklepów Żabka. Łączenie trzech formatów w jednej aplikacji redukuje koszt pozyskania klienta i zwiększa częstotliwość zakupów w obrębie jednego ekosystemu.

Ekspansja geograficzna

Żabka Jush uruchomiła usługę w Warszawie w październiku 2021 roku. W kwietniu 2022 platforma weszła do Krakowa, a w sierpniu 2025 – do Wrocławia. Obecnie działa w trzech największych polskich miastach.

Harmonogram ekspansji pokazuje ostrożne skalowanie – od startu w 2021 roku do obecnej działalności w trzech miastach. Tempo wynika z faktu, że platforma opiera się na zasobach i infrastrukturze Grupy Żabka, co wymaga koordynacji między modelami zakupowymi.