Obroty e-handlu w Polsce w 2025 roku osiągnęły poziom blisko 92 mld zł, co oznacza wzrost o 6,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Dane Krajowej Izby Gospodarczej wskazują, że e-commerce zakończył rok z udziałem 9,1 proc. w handlu detalicznym. Dynamika wzrostu w sektorze sprzedaży online przewyższyła wyniki całego handlu detalicznego, który wzrósł o 4,6 proc.

Podsumowanie

Obroty e-commerce 2025: 92 mld zł, wzrost 6,8 proc. r/r

Udział e-handlu w detalu: 9,1 proc.

Amazon inwestuje 23 mld zł w Polsce (2026–2028)

75 proc. Polaków kupuje online minimum raz w miesiącu

Dynamika wzrostu e-commerce w Polsce

Sektor e-commerce utrzymuje stabilną tendencję wzrostową od kilku lat, z roczną dynamiką na poziomie 6–7 proc. W przeciwieństwie do sprzedaży stacjonarnej, gdzie sytuacja pozostaje zmienna, handel online notuje ciągły rozwój. Prognozy na 2026 rok zakładają kolejny wzrost o około 7 proc. Największy udział w sprzedaży online mają tekstylia, odzież i obuwie (16,6 proc.), następnie meble oraz sprzęt RTV i AGD (16 proc.), prasa i książki (8,3 proc.) oraz farmaceutyki i kosmetyki (5,6 proc.).

Badanie „(Nie)świadomy konsument” przeprowadzone przez panel Ariadna na zlecenie Amazon wskazuje, że 75 proc. Polaków dokonuje zakupów w internecie co najmniej raz w miesiącu. Jednocześnie 71 proc. ankietowanych deklaruje większe zaufanie do znanych i sprawdzonych sklepów internetowych.

Eksportowe możliwości dla polskich firm

E-commerce stanowi ważną przestrzeń rozwojową dla polskich przedsiębiorstw, szczególnie w zakresie ekspansji zagranicznej. Marketplace’y pozwalają na łatwiejsze wejście na rynki międzynarodowe bez konieczności budowania własnych sieci dystrybucji. Z raportu PARP wynika, że 4,9 proc. firm w Polsce (112,1 tys.) sprzedaje wyroby za granicę. Niski odsetek eksporterów wynika ze słabych wyników mikroprzedsiębiorstw, które obawiają się kosztów wyjścia na rynki zagraniczne.

Polski eksport jest zdominowany przez przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego. Ta grupa generuje 65 proc. wartości eksportu, choć stanowi jedynie jedną trzecią polskich eksporterów. Handel elektroniczny pozwala mniejszym firmom docierać do klientów międzynarodowych przy niższych barierach wejścia.

„E-commerce dla polskich firm to bardzo ważna przestrzeń, zwłaszcza w zakresie możliwości eksportowych. Jeżeli zastosujemy marketplace’y, które pokazujemy na platformie cross-border stworzonej wspólnie z Amazonem, jesteśmy w stanie dużo łatwiej wejść na rynki zagraniczne” – powiedziała Agnieszka Durlik, członkini zarządu Krajowej Izby Gospodarczej.

Inwestycje infrastrukturalne w Polsce

Rosnąca skala e-commerce wymaga rozwiniętego zaplecza logistycznego. Szybkość i przewidywalność dostawy należą do kluczowych elementów konkurencyjności. Amazon działa w Polsce od 2014 roku i w latach 2012–2025 zainwestował w kraju ponad 45 mld zł w centra logistyczne, biura technologiczne oraz rozwiązania wspierające sprzedaż online.

Firma zapowiada dalszą rozbudowę infrastruktury. W latach 2026–2028 Amazon planuje zainwestować ponad 23 mld zł w rozwój działalności, w tym w nowe projekty logistyczne i technologiczne. Planowane jest otwarcie 12. centrum logistycznego w Dobromierzu na Dolnym Śląsku, które ma być jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie.

„Jesteśmy szczęśliwi z tego, co osiągnęliśmy w Polsce, udaje nam się lokalizować nasze globalne rozwiązania. Mamy płatności i sposoby dostawy do maszyn paczkomatowych, które odpowiadają polskim klientom, mamy produkty, które cieszą się wielką popularnością, i ponad 1,2 tys. lokalnych brandów w sklepie Polskie Marki” – powiedziała Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, dyrektorka zarządzająca Amazon.pl.

Doświadczenia polskich sprzedawców

Dla wielu producentów obecność w serwisach sprzedażowych stanowi ważny kanał dotarcia do klientów. Marketplace’y umożliwiają sprzedaż bez budowania własnej infrastruktury technologicznej i logistycznej, pozwalając jednocześnie korzystać z rozpoznawalności dużych platform.

Firma Trefl S.A. wykorzystuje e-commerce jako jeden z kluczowych kanałów sprzedaży w strategii omnichannelowej. „E-commerce jest dla nas jednym z kluczowych kanałów sprzedaży, który wpisuje się w strategię omnichannelową. To jeden z głównych elementów, dlatego że od wielu lat widzimy, jak dynamicznie rośnie ten kanał sprzedaży” – powiedziała Agnieszka Pacuk, kierowniczka sprzedaży internetowej w firmie Trefl.