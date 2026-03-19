Amazon zamierza przeznaczyć ponad 23 mld zł na inwestycje w Polsce w latach 2026–2028. W planach znajduje się rozwój sieci logistycznej z robotycznym centrum dystrybucyjnym w Dobromierzu na Dolnym Śląsku.

Podsumowanie

• 23 mld zł – kwota inwestycji Amazon w Polsce w latach 2026–2028

• 5 mld zł – wartość eksportu polskich sprzedawców przez Amazon w 2024 roku

• 35 mln produktów – liczba sprzedanych przez polskie firmy na Amazon worldwide w 2024 roku

• 1,2 tys. polskich brandów – obecnych w sklepie Polskie Marki

Skala inwestycji i rozwój logistyki

Amazon działa w Polsce od 2014 roku, a łączna wartość inwestycji firmy w latach 2012–2025 przekroczyła 45 mld zł. Sklep Amazon.pl funkcjonuje od 2021 roku. W ramach nowych inwestycji powstanie robotyczne centrum dystrybucyjne w Dobromierzu na Dolnym Śląsku. W 2024 roku powstała witryna Polskie Marki, która zwiększa widoczność produktów od krajowych przedsiębiorców. W ciągu roku przybyło na niej 200 nowych firm.

Eksport polskich e-sprzedawców

Tylko 5 proc. polskich firm eksportuje swoje produkty, natomiast za granicę sprzedaje dziewięciu na 10 rodzimych sprzedawców korzystających z Amazon. Wartość eksportu w 2024 roku przekroczyła 5 mld zł. W 2024 roku polskie firmy sprzedały 35 mln produktów na Amazon na całym świecie, co daje 70 produktów na minutę.

– Świętujemy piąte urodziny sklepu Amazon.pl. Wiemy, że tylko 5 proc. polskich firm eksportuje, natomiast u nas za granicę sprzedaje aż dziewięciu na 10 rodzimych sprzedawców. Wartość ich eksportu w 2024 roku przekroczyła 5 mld zł – mówi Agata Jasińska, Amazon.pl.

Wsparcie dla MŚP i polskich marek

Amazon stworzył specjalne warunki dla polskich marek oraz małych i średnich przedsiębiorców. Przez pierwsze sześć miesięcy nie muszą płacić opłaty subskrypcyjnej ani prowizyjnej. Firmy otrzymują wsparcie logistyczne z możliwością uzyskania do 50 proc. zniżki na usługę Fulfillment by Amazon. Obecnie w sklepie Polskie Marki znajduje się ponad 1,2 tys. polskich brandów – zarówno znanych marek, jak i lokalnych rzemieślników.

Rynek e-commerce w Polsce

W 2025 roku obroty e-handlu w Polsce osiągnęły blisko 92 mld zł, co oznacza wzrost o 6,8 proc. rok do roku. Stanowiły one 9,1 proc. obrotów ogółem handlu detalicznego w sektorze przedsiębiorstw. Największy udział w sprzedaży miała grupa tekstylia, odzież i obuwie, osiągając wartość 15,28 mld zł (16,6 proc.). Badanie ASM Research Solutions Strategy pokazuje, że ponad 84 proc. Polaków uważa, że mając możliwość wyboru, należy kupować produkty polskiego pochodzenia.

– Nasza firma zajmuje się produkcją i sprzedażą odzieży oraz różnego rodzaju obuwia. Zaczynaliśmy od klapków, ale teraz mamy znacznie szerszy asortyment. Sprzedaż e-commerce jest dla nas superważna, ponieważ nie mamy własnych sklepów stacjonarnych. Sprzedajemy tylko przez partnerów – mówi Paweł Dąbrowski, marketing & e-commerce director w firmie Kubota.

Z okazji piątych urodzin Amazon.pl firma przyznała po raz pierwszy nagrody „Złotej Paczki” dla polskich sprzedawców. W kategorii Ikona pięciolecia wyróżniono firmę Kubota.