Komputronik i PragmaGO udostępniły klientom biznesowym sklepu internetowego płatności odroczoneMechanizm płatności odroczonej w sklepie internetowym: klient kupuje teraz, płaci później lub w ratach, a sprzedawca otrzymuje pieniądze od operatora od razu. W Polsce realizują go m.in. BLIK, PayPo, Twisto i Klarna.Pełna definicja w słowniku → PragmaPay. Firmy mogą skorzystać z finansowania do 50 tys. zł i odroczyć płatność do 30 dni bez dodatkowych kosztów.

Podsumowanie

Klient może wybrać PragmaPay jako metodę płatności w koszyku Komputronika.

Klient składa wniosek i zawiera umowę online, a decyzję finansową otrzymuje w trakcie zakupów.

Według PragmaGO cały proces trwa 90 sekund i nie wymaga przesyłania dokumentów.

PragmaPay w sklepie Komputronika

Komputronik i PragmaGO rozwijają dotychczasową współpracę w zakresie płatności odroczonych dla firm. PragmaPay jest skierowana do mikro-, małych i średnich firm. Obejmuje finansowanie towarów, usług oraz środków trwałych i pozwala sfinansować zakup sprzętu bezpośrednio w sklepie internetowym.

Agata Lisowska, Head of Partnerships w PragmaGO, wskazuje na przykład awarii urządzenia w firmie: „szybka wymiana sprzętu może zadecydować o ciągłości działania i utrzymaniu relacji z klientami”.

Finansowanie w procesie sprzedaży

Według Grupy PragmaGO finansowanie wbudowane w procesy sprzedażowe partnerów, czyli embedded finance B2B, jest jej najszybciej rosnącym segmentem. Grupa podaje, że w pierwszych trzech kwartałach 2026 r. sfinansowała w ramach produktów Merchant Cash Advance i Buy Now, Pay Later 818,5 mln zł – o 32 proc. więcej niż rok wcześniej. Stanowiło to ponad 30 proc. wartości całego finansowania udzielonego przez Grupę.