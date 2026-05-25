Płatności odroczone B2B trafiły na platformę sprzedażową ONe – Sales Rocket. Dzięki integracji z PragmaPay, sprzedawcy korzystający z ONe mogą zaoferować swoim klientom biznesowym odroczenie płatności do 60 dni lub rozłożenie jej na raty. Kupujący firmowi mogą finansować zakupy do 50 tys. zł, a decyzja o przyznaniu finansowania zapada automatycznie online w około 90 sekund.

Podsumowanie

• Finansowanie do 50 tys. zł – decyzja w 90 sekund online, bez wizyty w placówce.

• 7 opcji spłaty: raty na 3, 6, 9 lub 12 miesięcy oraz odroczenie na 14, 30 lub 60 dni.

• 19 tys. firm skorzystało w 2025 r. – łączna wartość finansowania 332 mln zł (+33% r/r).

• Sprzedawcy otrzymują płatność od razu – ryzyko przejmuje PragmaGO jako instytucja finansowa.

Finansowanie wbudowane w proces zakupowy

Rynek płatności odroczonych w Polsce systematycznie rośnie. Według danych Biura Informacji Kredytowej za pierwsze półrocze 2025 r., wartość nowo udzielonych płatności odroczonych BNPL wyniosła 6,3 mld zł, przy 130 mln transakcji i 2,86 mln klientów korzystających z tej formy finansowania. PragmaPay wpisuje się w ten trend, osadzając finansowanie bezpośrednio w procesie zakupowym platformy B2B.

ONe – Sales Rocket to platforma eCommerce specjalizująca się w tworzeniu funkcjonalności dostosowanych do specyfiki handlu pomiędzy firmami. System wspiera sprzedaż w branżach od elektrotechnicznej i przemysłowej, przez budowlaną, po beauty. W niektórych z tych sektorów standardem są wydłużone terminy płatności sięgające nawet 120 dni, co oznacza, że szybki dostęp do finansowania jest kluczowy dla sprawnego funkcjonowania biznesu.

Integracja pozwala kupującym dokonywać zakupów w każdym momencie – również, gdy nie mają chwilowo gotówki na koncie lub wyczerpali kredyt kupiecki. Sprzedający udostępniający PragmaPay zwiększają konwersję i wartość koszyków zakupowych, przy czym płatność za transakcję otrzymują od razu. Ryzyko związane z odroczeniem płatności przejmuje PragmaGO jako instytucja finansowa.

Elastyczność płatności a decyzje zakupowe

PragmaPay oferuje odroczenie płatności za zakupy od 100 zł do 50 tys. zł. Do wyboru jest 7 możliwości spłaty: raty na 3, 6, 9 lub 12 miesięcy oraz odroczenie na 14, 30 lub 60 dni. W 2025 roku z płatności odroczonych PragmaGO skorzystało prawie 19 tys. firm, finansując w ten sposób zakupy o łącznej wartości 332 mln zł – oznacza to wzrost o 33 proc. rok do roku.

Dodatkową funkcją uruchomioną wraz z integracją jest możliwość wykorzystania PragmaPay do opłacania faktur kosztowych. Sprzedawcy na ONe mogą wydłużyć termin płatności faktur kosztowych na kolejny okres – do 30 dni bez dodatkowych opłat. Wspiera to firmy nie tylko w momencie składania nowego zamówienia, ale także w zarządzaniu bieżącymi zobowiązaniami i płynnością finansową.

„Dajemy im możliwość dokonywania zakupów w dowolnym momencie, również w nagłych sytuacjach – np. kiedy towar jest w promocji lub kiedy jest potrzebny do wykonania nagłego, dodatkowego zlecenia. Dodatkowo uruchomiliśmy możliwość wykorzystania PragmaPay do opłacania faktur kosztowych. Wraz z ONe dajemy kompleksowy dostęp do finansowania, które realnie wpływa na codzienne działanie małych biznesów” – powiedziała Agata Lisowska, Head of Partnerships PragmaGO.

Artur Milecki, Wiceprezes Zarządu ONe – Sales Rocket, wskazał: „ONe nie jest wyłącznie narzędziem do składania zamówień, ale pełnym ekosystemem wspierającym codzienną sprzedaż i zakupy firmowe. PragmaPay uzupełnia ten proces o kluczowy komponent finansowy.”