Shoper wprowadza PragmaPay – płatności ratalne dla firm

Shoper wprowadza PragmaPay – nową metodę płatności, która umożliwia firmom korzystanie z odroczonych płatności oraz ratalnych. Dzięki tej innowacji, sklepy internetowe działające na platformie Shoper mogą teraz oferować swoim klientom biznesowym dostęp do finansowania zakupów. To rozwiązanie skierowane jest głównie do mikro, małych i średnich firm, które mogą skorzystać z elastycznych opcji płatności, co znacząco ułatwia im prowadzenie działalności.

Podsumowanie

• PragmaPay to nowa metoda płatności dostępna na platformie Shoper.

• Umożliwia firmom odroczenie płatności lub rozłożenie jej na raty.

• Wprowadzenie PragmaPay zwiększa wartość koszyka i współczynnik konwersji.

• Proces wdrożenia jest szybki i wygodny dla właścicieli sklepów.

PragmaPay – elastyczne opcje płatności dla firm

PragmaPay to system BNPL (Buy Now, Pay Later), który oferuje przedsiębiorcom możliwość odroczenia płatności o 14, 30 lub 60 dni, a także rozłożenia jej na 3, 6, 9 lub 12 rat. Limit finansowania wynosi do 50 000 zł, a decyzja o przyznaniu finansowania podejmowana jest w zaledwie 90 sekund. Cały proces, od decyzji po umowę i finansowanie, odbywa się w 100% online, co czyni go niezwykle wygodnym dla użytkowników. PragmaPay wspiera nie tylko zakup towarów, ale także usług oraz środków trwałych, co czyni go wszechstronnym narzędziem dla firm.

Dzięki PragmaPay, małe przedsiębiorstwa mogą lepiej reagować na rynkowe okazje, zwiększać swoje marże oraz nie rezygnować z potencjalnych zleceń z powodu chwilowych braków gotówki. Jak podkreśla Danuta Czapeczko, Wiceprezes PragmaGO, „to transparentne finansowanie – umowa jest prosta, a koszty stałe, przejrzyste i niezależne od zmian stóp procentowych”. Współpraca z Shoper ma na celu wyrównanie szans w dostępie do kapitału dla mikro i małych firm, co jest kluczowe w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym.

Korzyści dla sklepów internetowych

Sklepy internetowe, które zdecydują się na wdrożenie PragmaPay, mogą liczyć na szereg korzyści. Przede wszystkim, wartość koszyka zakupowego może wzrosnąć nawet o 60%, co jest znaczącym atutem dla sprzedawców. Dodatkowo, współczynnik konwersji może wzrosnąć o 40%, co oznacza, że więcej klientów zdecyduje się na finalizację zakupów. Warto również zauważyć, że brak odpowiednich metod płatności dla firm jest główną przyczyną porzucania koszyków przez 29% klientów B2B. PragmaPay eliminuje ten problem, co przekłada się na większą liczbę zrealizowanych transakcji.

Kolejną zaletą jest szybka wypłata środków za sprzedaż, co pozwala przedsiębiorcom na lepsze zarządzanie płynnością finansową. Co więcej, PragmaPay minimalizuje ryzyko niewypłacalności klientów, co jest istotnym czynnikiem w kontekście bezpieczeństwa finansowego. Jak zauważa Łukasz Piechowiak, dyrektor ds. logistyki i płatności w Shoper, „dzięki bezpośredniej integracji z PragmaPay nasi klienci mogą zaoferować unikalne doświadczenie zakupowe dla każdej firmy, która ma potrzebę szybkiego i elastycznego finansowania”.

Szybkie wdrożenie PragmaPay w Shoper

Wdrożenie PragmaPay w sklepie Shoper jest procesem szybkim i wygodnym. Właściciele sklepów muszą jedynie wybrać PragmaPay w zakładce „Aplikacje” i podpisać umowę współpracy online. Merchant ma możliwość skonfigurowania opcji płatności oraz dostosowania wyglądu procesu dla klienta, co pozwala na lepsze dopasowanie do specyfiki działalności.