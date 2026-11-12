ZalandoDuża europejska platforma sprzedaży mody, działająca w wielu krajach. Poza własnym asortymentem prowadzi program partnerski, w którym marki i sklepy sprzedają odzież oraz obuwie bezpośrednio kupującym Zalando.Pełna definicja w słowniku → dodało do swojego Asystenta funkcję doradztwa w zakresie doboru rozmiaru. Rozwiązanie obejmuje około 70 proc. oferty i pozwala pytać o rozmiar bez przerywania rozmowy z Asystentem.

Funkcja korzysta z danych o produktach, historii zakupów, zwrotach, wymiarach ciała oraz opiniach klientów o dopasowaniu odzieży. W tym roku z Asystenta Zalando skorzystało już 22 miliony klientów, wobec nieco ponad 2 milionów na początku 2025 roku.

Podsumowanie

Doradztwo rozmiarowe obejmuje około 70 proc. oferty Zalando.

System mapuje ponad 10 000 tabel rozmiarów działających w setkach systemów.

W testach porównawczych Zalando odnotowało wzrost dodawania do koszyka o 4 proc., gdy Asystent najpierw proponował produkty dostępne w rozmiarach klientów.

Dane o rozmiarach i preferencjach klientów

Technologia wykorzystywana do doboru rozmiaru jest rozwijana przez Zalando od 2018 roku. Firma łączy informacje o produkcie z indywidualnymi preferencjami rozmiarowymi, w tym z wieloletnimi wzorcami zakupowymi, historią zwrotów, wymiarami ciała i opiniami o dopasowaniu odzieży.

Według Zalando samo zestawienie tabel rozmiarów nie wystarcza do rekomendacji właściwego rozmiaru. Dlatego Asystent uwzględnia zarówno dane produktowe, jak i informacje związane z konkretnym klientem.

Asystent na kolejnych etapach zakupów

Asystent Zalando umożliwia także wyszukiwanie podobnych stylizacji na podstawie przesłanego zdjęcia, doprecyzowywanie propozycji językiem naturalnym, sprawdzanie dostępności, dodawanie produktów do koszyka i finalizowanie zamówienia. Po zakupie pozwala również śledzić przesyłki w oknie czatu.

Obecnie 92 proc. klientów sprawdzających status zamówienia korzysta z interaktywnych kart zamówień. Gdy odpowiedzi miały wyłącznie formę tekstową, odsetek ten wynosił 65 proc.