Mizzox: Tylko 10% MŚP korzysta z narzędzi marketingowych

Najnowsze badanie przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Mizzox ujawnia, że polskie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) nie w pełni wykorzystują potencjał nowoczesnych narzędzi marketingowych. Zaledwie 10% badanych przedsiębiorstw korzysta z dedykowanych rozwiązań marketingowych, podczas gdy aż 66% z nich zaimplementowało narzędzia płatnicze i finansowe. .

Przemysław Kot, CEO Mizzox, zauważa, że „Polscy przedsiębiorcy skupiają się na cyfryzacji dokumentów i płatności, ale pomijają obszar, który naprawdę napędza wzrost – marketing i sprzedaż. To jak budowanie wydajnego silnika bez układu napędowego – wszystko działa sprawnie wewnątrz, ale firma nie porusza się do przodu tak szybko, jak mogłaby.”

Podsumowanie

• Badanie Mizzox pokazuje, że polskie MŚP nie wykorzystują narzędzi marketingowych.

• Tylko 10% firm korzysta z dedykowanych rozwiązań marketingowych.

• Wiele przedsiębiorstw traci czas na ręczne przenoszenie danych.

• Automatyzacja marketingu może przynieść wymierne korzyści dla firm.

Marketing na ręcznym hamulcu

Z danych wynika, że niemal połowa polskich firm MŚP (46%) nie wdrożyła żadnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, a jedynie 22% z nich deklaruje pełną integrację narzędzi biznesowych. Taki stan rzeczy prowadzi do sytuacji, w której zespoły marketingowe i sprzedażowe pracują w odizolowanych systemach, co ogranicza ich dostęp do historii klienta oraz jego zachowań zakupowych. Przemysław Kot podkreśla, że „Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy, ile czasu ich zespoły tracą na ręczne przenoszenie danych między systemami. Średnio to aż 33 minuty dziennie na pracownika – ponad 2,5 godziny tygodniowo, które mogłyby być zainwestowane w strategię i kreatywność.”

Wiele powtarzalnych zadań, takich jak wysyłka spersonalizowanych kampanii czy analiza efektywności działań, wciąż realizowanych jest manualnie. Taki sposób pracy zwiększa podatność na błędy, wydłuża czas reakcji i ogranicza elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych.

Niewykorzystany potencjał AI w marketingu

Mimo że 32,6% firm przyznaje, że korzysta z narzędzi generatywnej AI, takich jak ChatGPT czy Perplexity, tylko 10,6% z nich wdrożyło rozwiązania AI w obszarze marketingu i sprzedaży. Marketing jest obszarem, w którym automatyzacja i AI mogą przynieść najszybsze i najbardziej wymierne efekty. „Widzimy, że przedsiębiorcy dostrzegają potencjał nowych technologii, ale najczęściej implementują je tam, gdzie czują się bezpiecznie – w fakturach, dokumentach czy kalendarzach. Tymczasem to właśnie w marketingu sztuczna inteligencja może dokonać prawdziwego przełomu – od personalizacji komunikacji, przez automatyczne kampanie, po analizę zachowań klientów,” dodaje Kot.

Firmy, które inwestują w automatyzację marketingu, zyskują wiele korzyści, które bezpośrednio przekładają się na wyniki biznesowe. Efektywność kampanii marketingowych znacząco wzrasta dzięki automatycznemu dopasowaniu komunikatów do profilu klienta. Systemy, które identyfikują zainteresowania odbiorcy i dostosowują przekaz na podstawie wcześniejszych interakcji, generują wymierne wzrosty konwersji.

Korzyści z inwestycji w marketing automation

Przedsiębiorstwa, które wdrażają automatyzację marketingu, mogą liczyć na zwiększenie efektywności działań sprzedażowych. Przemysław Kot zauważa, że „w Mizzox widzimy, że firmy, które integrują swoje działania marketingowe z resztą procesów biznesowych, osiągają nawet 20% większą efektywność działań sprzedażowych.” Niestety, wiele przedsiębiorców wciąż postrzega automatyzację marketingu jako technologię zarezerwowaną dla dużych firm. W rzeczywistości jednak, to rozwiązanie szybko się zwraca, niezależnie od wielkości biznesu.

Zintegrowane systemy zapewniają spójny obraz klienta dostępny dla wszystkich działów, co pozwala na jednolitą i przemyślaną komunikację na każdym etapie relacji. Personalizacja komunikacji oraz natychmiastowa reakcja na zachowania klientów prowadzą do budowania głębszych relacji i zwiększenia lojalności.